Subaru à l'épreuve du grand froid en Laponie

À Rovaniemi, village du père Noël, les journées sont courtes (à peine cinq heures), les nuits peuplées d'aurores boréales et les températures polaires entre -25 et -30°C. De quoi apprécier sièges et volant chauffants des Subaru à disposition pour un essai captivant. Sur le cercle polaire, plus la route se fait glissante, mélange de neige et de glace, plus l'intérêt de disposer de quatre roues motrices devient indispensable.

FICHE TECHNIQUE



Modèle: Subaru XV 1.6i e-Boxer

Motorisation: moteur thermique 4 cylindres essence à plat de 1 600 cm3 + moteur électrique

Puissance: moteur thermique 114 ch à 6 200 tr/mn; moteur électrique 12,3 kW (17 ch)

Couple: moteur thermique 150 Nm à 3 600 tr/mn; moteur électrique 65 Nm

Boîte: auto CVT 7 rapports

Vitesse maxi.: 175 km/h

0 à 100 km/h: 13,9 s

Dimensions: 4,47 m de long, 1,80 m de large, 1,60 m de haut

Empattement: 2,66 m

Poids: 1 425 kg

Volume coffre: mini 385 litres; maxi 1 310 litres

Emissions de CO2: 157 g/km

Conso.: mixte 6,9 l aux 100 km

Tarif de base: 25 135 euros

Huit ans avant Audi, le japonais Subaru avait déjà transposé sur la route une transmission intégrale conçue à l'origine pour propulser les véhicules en tout-terrain. Une idée primée par trois titres de champion du monde des rallyes dans les années 90, grâce à un bolide bleu… l'Impreza. Devenue une familiale, cette dernière (à sa cinquième génération) est aussi le troisième véhicule de la gamme Subaru à devenir hybride après les deux SUV que sont le Forester et le XV.

Terrain de jeu enneigé

La nouvelle génération Subaru e-Boxer associe le moteur thermique Subaru Boxer (un 2.0 litres à injection directe) à un moteur électrique pour offrir une conduite dynamique, même sur les routes difficiles de Laponie au cœur de l'hiver. Le système Subaru e-Boxer s'utilise 100 % électrique, 100 % thermique ou 100 % hybride. Un système efficace, silencieux et souple qui offre une conduite s'avérant confortable et agréable dans toutes les situations. Le positionnement du moteur électrique et de la batterie sur la ligne de symétrie longitudinale du véhicule amplifie la stabilité et l'équilibre permis par le centre de gravité bas du moteur Boxer et la Symmetrical AWD qui a fait la réputation de Subaru.

Le test du XV démarre par un exercice à la James Bond, soit la descente d'une piste de ski alpin sous la neige artificielle dispersée par les canons. Un hors-d'œuvre avant différents exercices très ludiques sur un vaste terrain de jeu enneigé. Entre piste tout-terrain étroite et sinueuse dans une belle forêt enneigée, piste verglacée avec différentes types de virages et cercle glacé à dérapage pour drifter, on éprouve un énorme plaisir à exploiter les différentes Subaru et leurs quatre roues motrices. Une expérience inoubliable comme le grand froid lapon! Avec une seule envie: revenir s'amuser au plus vite à Rovaniemi.

(De notre envoyé spécial à Rovaniemi, Denis Berche/L'essentiel)