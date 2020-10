«L'essentiel» a testé l'offensive électrique d'Audi

On associe les constructeurs allemands de véhicules haut de gamme à beaucoup d'autres choses, mais pas forcément à des modèles électriques. Pendant longtemps, on a observé Elon Musk bouleverser, presque à lui seul, le marché de l'automobile. La présentation de l'Audi e-tron en 2018 a donc été aussi surprenante qu'importante. Au lieu d'équiper, dans un premier temps, une petite citadine d'une batterie, les ingénieurs d'Ingolstadt ont préféré ne pas faire les choses à moitié. Et la stratégie semble fonctionner: selon Audi, l'e-tron est le SUV électrique le plus vendu.

L'essai du navetteur

Mais 2,5 tonnes de poids à vide, 450 ch et une batterie sont-ils compatibles? L'e-tron et l'e-tron Sportback, cette dernière étant disponible depuis cette année, sont-elles adaptées à un usage quotidien ou faut-il rebrancher les bolides après chaque court trajet? L'essentiel a voulu en avoir le cœur net en les mettant à l'épreuve. L'objectif pour l'e-tron était d'effectuer un aller et retour entre le Luxembourg et la région de l'Eifel et celui de l'e-tron Sportback, un aller et retour vers Sarrebruck. La question: la batterie de 700 kg allait-elle pouvoir parcourir cette distance?

La batterie

L'e-tron est disponible avec des niveaux de performance différents. La batterie de la «50 quattro» a une capacité de 71 kWh et développe une autonomie d'environ 340 kilomètres, pouvant même atteindre 440 kilomètres avec la batterie de 95 kWh de la «55 quattro» (voir infographie). La surprise était d'autant plus grande au moment de récupérer les deux véhicules à Sandweiler. Car, malgré une batterie chargée à bloc, le compteur de la «50 quattro» n'indiquait qu'une autonomie de 260 kilomètres. «Celle-ci est calculée sur base du dernier mode de conduite – et les véhicules d'essai ont tendance à être roulés à fond», a expliqué le concessionnaire en ajoutant: «Ne vous inquiétez pas, si vous roulez à peu près normalement, c'est largement suffisant pour la distance à parcourir».

L'esthétique

Tandis que de nombreux concurrents vous font savoir à distance, ne serait-ce que visuellement, qu'il s'agit d'un véhicule électrique, l'e-tron fait plutôt dans la discrétion. Autant que possible en tout cas, la voiture étant plutôt imposante. Visuellement, il se situe quelque part entre l'A6 Allroad, le Q5 et le Q7. Seule l'absence de sorties d'échappement trahit le fait qu'elle ne consomme pas une goutte de carburant.

L'intérieur

Que dire? Si ce n'est qu'il s'agit bel et bien d'une Audi, dotée de matériaux nobles, associés à la meilleure qualité de finition allemande. Là encore, on mise sans compromis sur la classe supérieure, on ne renonce à aucune fioriture dans l'optique de gagner quelques kilos et, de surcroît en autonomie. Seul le vernis de piano est une question de goût. Ceux qui – à l'instar de notre pilote d'essai – frisent la crise cardiaque lorsqu'ils observent des traces de doigts sur le tableau de bord, devront donc toujours avoir un chiffon en microfibre à portée de main.

La conduite

Bien que le mastodonte s'avère étonnamment maniable en milieu urbain, il est clairement fait pour la route. C'est là, en effet, qu'il offre un vrai plaisir de conduite! Pour une voiture de cette taille, l'accélération est vraiment puissante. La largeur des roues de l'e-tron donne l'impression de coller au bitume dans les virages et nous entraîne toujours plus loin. Et quand le système audio de «Bang & Olufsen» du véhicule d'essai envoie votre playlist préférée, vous avez envie d'aller encore plus loin. Sauf qu'il faut constamment garder un œil sur l'autonomie...

Conclusion

Le concessionnaire avait effectivement raison. Nous n'avons pas ménagé les deux véhicules, mais la batterie a relevé le défi. Sur les 110 kilomètres qui séparent la rédaction de L'essentiel à Differdange de Sarrebruck, la version Sportback n'a perdu que 90 kilomètres de portée. Et ce, à une température extérieure de 38°C, avec la climatisation et le système audio (et occasionnellement aussi la pédale d'accélérateur) à fond – des conditions tout autre qu'en laboratoire. Dans des conditions idéales et en adoptant un mode de conduite doux, on a tendance à lui faire confiance sur l'autonomie promise.

D'un point de vue purement logique, il existe un certain nombre d'arguments contre la première Audi 100% électrique. Et pour cause, les constructeurs comme Tesla économisent chaque gramme sur la moindre pièce pour augmenter l'autonomie de leurs véhicules. Des compromis que l'e-tron ne fait pas. Ceux qui s'offrent le SUV ne devront faire l'impasse sur rien et bénéficieront du luxe habituel d'Audi, avec pour seule différence le câble de chargement. Un luxe qui a évidemment un prix. L'e-tron Sportback S line 50 quattro testé coûte un peu moins de 92 000 euros, contre 98 000 euros pour l'e-tron Advanced 55 quattro.

(Philip Weber/Dustin Mertes/L'essentiel)