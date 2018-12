Le Honda CR-​​V, la voiture pour les familles

Le Honda CR-V, cinquième du nom, débarque avec une sept places et une offre 100 % essence, en attendant une version hybride prévue pour 2019. Fabriqué au Japon, ce nouveau CR-V s’est adapté aux exigences des Européens, notamment en ce qui concerne les qualités routières.

Fiche technique



Modèle essayé: Honda CR-V1.5 turbo i-VTEC 4x4

Moteur: 4 cylindres en ligne, Turbo, 16 S, 1 498 cm3

Puissance: 193 ch, à 5 600 tr/min

Couple: 243 Nm, à 2 000 tr/min

Boîte: automatique à variateur

0 à 100 km/h: 9,8 s

Vitesse maxi: 208 km/h

Dimensions: 4,60 m de long; 1,86 m de large; 1,69 m de haut

Empattement: 2,66 m

Volume coffre: mini 561 litres; maxi 1 756 litres

Poids: 1 705 kg

Émissions de CO2: 158 g/km

Conso.: mixte 7,11 aux 100 km

Tarif de base: 37 390 euros Les plus...



. Fabrication très soignée

. Espace généreux à bord

. Confort d’excellent niveau

. Moteur 1.5 souple et discret



... et les moins



. Relances laborieuses

. Châssis un peu lourdaud

. Agencement du coffre

Tout en arêtes et ligne tendues, il profite de freins agrandis, de suspensions revues avec de nouveaux amortisseurs et d'une direction plus ferme. Rassurant par son équilibre et convaincant par son confort, au point d'effacer trous et bosses en ville comme sur route, il impose aussi le silence de son moteur 1.5 turbo i-VTEC, repris de la Civic.

Avec des réactions franches et prévisibles, à partir d'une transmission intégrale assurant une motricité impeccable, il assure tout en faisant bien sentir son poids. C'est que le 1.5 turbo de 193 ch, associé à la boîte auto CVT, n'offre que 243 Nm de couple. D'où des relances souvent trop faibles.

S'il n'est pas un SUV plaisir, le CR-V est néanmoins parfait pour l'espace qu'il propose. S’il n'a pas grandi (4,60 m), il s’est élargi de 4 cm (1,86 m) et son empattement s'est accru de 3 cm (2,66 m). D'où un intérieur encore plus spacieux, la version «5+2» disposant d’une banquette centrale coulissante (sur 15 cm), alors qu’elle est fixe sur la version cinq places.

Sans véritable grosse lacune, ce Honda CR-V 5e génération a le sens de l’accueil, tout en étant bien équipé et confortable. Tout ce qu'on attend d’un SUV familial!

(Denis Berche)