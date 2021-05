La Golf GTI, petite bombe aussi classe que sportive

Cette année marque les 45 ans de la Golf GTI. L'histoire retiendra que le nouveau modèle de cette voiture iconique de Volkswagen est sorti en pleine pandémie l'année passée... Un contretemps dans un marché automobile dans la tourmente qui ne saurait démentir une nouvelle réussite pour le constructeur allemand.

Les plus:





. Une tenue de route exceptionnelle



. Une conduite agréable et sportive



. Sobriété et finition précise



Les moins:





. Son prix encore assez élevé



. Des options de trajectoire à améliorer Fiche technique



Modèle essayé: Golf GTI 2.0 TSI 245 DSG7

Dimensions: 4,28/1,79/1,47 m

Empattement: 2,627 m

Volume du coffre: de 374 à 1,230 l

Poids à vide: 1,463 kg

Puissance: 245 ch

Couple: 370 Nm à 1,600 à 4,300 tr/mn

0 à 100 km/h: 6,2 s

Vitesse max: 250 km/h

Réservoir: 50 L

Consommation mixte: 7,4 - 8,4 L/100 km

Taux de CO2: 168 - 190,9 g/km

Tarifs: dès 34 740€

La principale performance de la Golf 8 GTI tient à la tenue de route. Point fort de VW, connu pour ses châssis d'une efficacité sans égal, la dernière-née améliore encore l'adhérence grâce au nouveau système de la traction avant permettant une coordination centralisée de toutes les fonctions électromécaniques des trains roulants. En résulte une conduite pleine de confort, au détriment tout de même d'une légère perte de souplesse lors des passages sur les ralentisseurs.

De 0 à 100 km/h en à peine 6,4 secondes

Rien de très pénalisant. Au-delà de ça, la Golf GTI transforme la conduite en une véritable partie de plaisir. Quiconque aime les voitures sportives ne pourra qu'apprécier cette alliance entre sobriété et dynamisme. Pour valoriser cette dimension, Volkswagen a misé sur des LED élancés, un pare-chocs dynamique prononcé et des bas de caisse élargis. Loin des modèles «bling-bling», la Golf 8 se distingue avec sa finition précise et son tableau de bord intuitif et numérique à l'intérieur.

L'élégance au service de la technologie. Sur ce point également, la Golf 8 bonifie la gamme avec son moteur puissant (245 ch). De 0 à 100 km/h en à peine 6,4 secondes, la nouvelle GTI offre une expérience palpitante grâce à sa propulsion décoiffante. Le tout avec un moteur plutôt silencieux, comme pour confirmer cette volonté d'allier raffinement et performance.

(Thomas Holzer/L'essentiel)