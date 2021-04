Une VW ID.4 accueillante et très autonome

100% électrique et familiale. Proche d'un Tiguan, la Volkswagen ID.4 relève le défi de la mobilité «verte» au format SUV. Avec une habitabilité généreuse pour quatre passagers, de l'avant jusqu'au coffre compris, l'allemande peut être un compagnon de route au jour le jour, week-end compris. Sa grande maniabilité, due à un rayon de braquage court (la batterie, placée à l'arrière, n'entrave pas les roues avant), apporte une aisance en ville tout comme sur les petites routes sinueuses du nord luxembourgeois où nous l'avons emmenée.

Les +:

. L’assistance à la conduite

. L’habitabilité

. L’autonomie



Les -:



. L’ergonomie intérieure

. Le poids Fiche technique:



Modèle essayé: Volkswagen ID.4

Batterie: Lithium-ion, 77 kWh

Durée de charge: Environ 7 h 30 en 11 kW, et 38 minutes en 125 kW

Puissance: 204 ch

Consommation: 22 kWh/100 km

Couple: 310 Nm

0 à 100 km/h: 8,5 s

Vitesse maxi: 160 km/h (limitée électroniquement)

Dimensions: 4,58 m de long; 1,85 m de large; 1,612 m de haut

Volume de coffre: Mini 543 litres

Poids: 2 124 kg

Tarif de base: 42 180 euros

Si l'intérieur est plutôt simple et dépouillé, la part belle est donnée aux technologies. L'écran de navigation indique en temps réel le temps de conduite jusqu'à la prochaine station de recharge.

Mention spéciale au régulateur adaptatif et à l'assistance à la conduite semi-autonome, couplée au système de navigation, très aboutie. La vitesse varie en fonction du tracé de la route, des véhicules autour, des intersections et des panneaux de circulation. On franchit là un nouveau palier, la marque allemande s'étant déjà révélée en pointe sur le sujet.

Sécurisante et à l'amortissement fiable

Avec la plus grosse batterie, de 77 kWh, jusqu'à 500 km d'autonomie sont promis. Un objectif plus réaliste se situe autour des 400 km, à condition de se montrer souple sur la pédale. Et d'enclencher le mode «B» pour accentuer un freinage régénératif performant, qui fonctionne sans aller jusqu'au freinage complet. Notre parcours en conditions mixtes a abouti à une consommation raisonnable, autour des 20 kWh. Tous les modèles de l'ID.4 sont équipés en prise pour chargement rapide en courant continu, ceux acceptant 125 kW pouvant être rechargés à 80% en une trentaine de minutes.

Les 204 chevaux autorisent des dépassements sécurisés, mais le poids élevé (plus de 2 tonnes) demande d'anticiper la reprise en sorties de courbes pour maintenir la vigueur. Sécurisante, au comportement et à l'amortissement fiables, cette ID.4 a tout pour exceller dans les trajets du quotidien, et un peu plus.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)