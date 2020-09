L'hybride au bout des doigts avec la X3

BMW intensifie l'électrification de sa gamme et la X3 n'échappe pas à la règle. Dotée d'un moteur thermique 4 cylindres 2l (184 ch) et d'un électrique intégré à la boîte de vitesses Steptronic 8 rapports (109 ch), couplée à une transmission intégrale, la version hybride rechargeable xDrive30e dispose d'une puissance cumulée de 292 ch.

Fiche technique



Modèle essayé: Bmw X3 xDrive30e hybride essence électrique

Cylindrée: 1 998 cm3

Puissance cumulée: 292 ch à 5 000 tr/min

Couple cumulé: 420 Nm à 1 350 tr/min

Boîte de vitesses: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 6,1 s

Vitesse maxi: 210 km/h

Dimensions: 4,708 m de long; 1,891 m de large; 1,676 m de haut

Empattement: 2,86 m

Volume de coffre: mini 450 litres

Poids: 1 990 kg

Émissions de CO2: 48 g/km

Consommation: 2,6 litres aux 100 km

Autonomie électrique: 42-51 km

Tarif de base: 56 000 euros

Le constructeur allemand n'a pas intégré de système «Brake» permettant d'augmenter la régénération au freinage, qui peut avoir tendance à «forcer» le blocage des roues. Priorité au confort de conduite et à la simplicité d'usage. La récupération d'énergie se fait à la décélération et au freinage. Elle est maximisée par la bardée de technologies embarquées, centralisées via une touche eDrive sur la console centrale et offrant trois modes: Auto, Battery Control et Max edrive. Dans ce dernier cas, le véhicule tire au plus sur les capacités électriques et peut rouler jusqu'à 135 km/h rien que sur batteries. Qui pour le coup peuvent vite se décharger.

Électrique en milieu urbain

Le mode Auto gère le passage entre les énergies, avec une vivacité à l'accélération en 100 % électrique, dans un silence appréciable. Le thermique prend le relais sans à-coups et les deux se complètent à vitesse constante, afin de maximiser consommation et émissions. Couplé avec le système de navigation, BMW assure que ce X3 affine plus sa consommation, en anticipant les variations du trajet ou, par exemple, les entrées de ville.

Avec «Battery Control», on peut aussi déterminer à quel moment enclencher l'énergie électrique, pour la réserver par exemple en milieu urbain. Voilà de quoi parcourir entre une quarantaine et une cinquantaine de kilomètres avec l'autonomie électrique en circulation mixte, tout en tenant compte du fait qu'une fois les batteries vidées, le thermique doit supporter leur poids qui porte celui du véhicule à deux tonnes. Avec une légère incidence sur la consommation, qui reste maîtrisée. La batterie haute tension peut être chargée sur une prise domestique intégralement en près de six heures. Avec la Wallbox BMW i, cela prend environ trois heures et demie.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)