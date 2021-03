Une pilote légendaire meurt à l'âge de 51 ans

Les amateurs de course automobile et spectateurs occasionnels du Nürburgring ont forcément entendu parler de Sabine Schmitz. La pilote allemande était la première à avoir remporté les 24 heures du circuit en 1996, avant de remettre ça en 1997. Elle est décédée à l'âge de 51 ans, a confirmé le Twitter officiel du circuit situé à Nürburg.

«Le Nürburgring a perdu sa femme pilote la plus célèbre», est-il écrit. Atteinte d'un «cancer persistant» depuis plusieurs années, l'Allemande a finalement perdu son combat contre la maladie. Originaire d'Adenau en Rhénanie-Palatinat, elle avait débuté sa carrière dans les années 90 avant de remporter ses premiers succès. Sommelière, elle avait troqué le domaine viticole pour le volant de sa BMW.

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.



Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU