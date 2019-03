Le Cherokee progresse encore

L’histoire a commencé avec le Cherokee en 2013. Construit sur une plateforme modifiée d’Alfa Romeo Giulietta, ce modèle avait introduit de nombreuses nouveautés. Malgré son style atypique, il a remporté un gros succès aux États-Unis, mais sans vraiment convaincre en Europe.

LES PLUS...

- Accord moteur/boîte

- Mieux équipé, moins cher

- Version 4x4 très efficace en tout-terrain

- Équipements généreux



... ET LES MOINS

- La masse élevée se ressent

- Moteur bruyant en charge

- Hauteur de chargement

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Jeep Cherokee Overland 2.2 MULTIJET 195 ch

Cylindrée: 2 174 cm3

Puissance: 195 ch à 3 500 tr/min

Couple: 440 Nm à 2 500 tr/min

Boîte: auto 9 rapports

0 à 100 km/h: 8,8 s

Vitesse maxi: 202 km/h

Dimensions: 4,62 m de long; 1,86 m de large; 1,68 m de haut

Empattement: 2,72 m

Volume de coffre: mini 448 litres; maxi 1 190 litres

Poids: 2 106 kg

Émissions de CO2: 175 g/km

Conso.: mixte 6 litres aux 100 km

Tarif du modèle: 52 021 euros

















Pour son restylage de mi-vie, les différences ne sont pas criantes. À l’avant, la principale évolution touche les feux, plus épais et de type monobloc, le capot, avec un nouveau dessin, et les antibrouillards. À l’arrière, les feux présentent un graphisme remanié, tandis qu’une bande lumineuse à diodes enveloppe les feux stop et les clignotants.

Sous le capot, Jeep a fait le ménage. En diesel, seul le 2.2 MultiJet reste. Il est disponible en deux puissances (150 et 195 ch) et conforme à la norme Euro 6d-Temp grâce à un nouveau turbocompresseur à géométrie variable et au dispositif de réduction catalytique sélective par injection d’AdBlue. En essence, un nouveau 2 litres 4 cylindres turbo de 268 ch est proposé.

Niveau sonore parfois trop élevé

Le 2.2 195 ch est d’office accouplé à une boîte automatique ZF à neuf rapports. Avec le choix entre une transmission 4x2 (traction) ou 4x4. Sur tous types de routes, ce Cherokee 2.2 MultiJet 195 ch, en version transmission intégrale, fait apprécier l'accord réussi moteur-boîte, avec des changements de vitesses basés sur une bonne exploitation du couple (quelque 450 Nm tout de même).

Mais dommage que le niveau sonore soit parfois trop élevé sur certaines montées de rapports. En version Overland (le haut de gamme), le modèle d’essai était monté sur des roues de 19".

Équipements généreux (ouverture mains libres, caméra de recul, phares à LED...), devenu à la fois plus sûr et plus connecté, doté d'un moteur très coupleux, ce Cherokee a bien évolué.

(Denis Berche/L'essentiel)