Le BMW X1 attend son hybridation pour très bientôt

Lancé il y a quatre ans, avec l'abandon de la propulsion pour la traction, le BMW X1 se targue d'être le SUV premium le plus vendu en Europe sur le premier semestre 2019. À mi-vie, une mise à jour intervient avec des changements surtout esthétiques. Devenue plus agressive, la face avant arbore ainsi des haricots de calandre plus massifs et étirés vers le bas. Restylage oblige, les optiques avant et arrière profitent d'une nouvelle signature lumineuse.

Les Plus...



- Son comportement routier

- Son couple réussi moteur/boîte

- Ses finitions de qualité



... et les moins



- Son tableau de bord pas encore entièrement digitalisé

- Ses trop nombreuses options L'hybride en 2020



C'est en mars 2020 que débarquera le X1 xDrive25e, version hybride rechargeable. Le groupe motopropulseur sera celui du monospace 225xe Active Tourer. Ce trois-cylindres turbo-essence, associé à un alterno-démarreur, à une boîte automatique et à un moteur électrique installé derrière, offrira 224 ch, avec une nouvelle batterie de 9,7 kWh, annoncée à plus de 50 km d'autonomie en mode électrique.

En attendant l'arrivée au printemps 2020 d'une version hybride rechargeable déjà disponible à la commande, le nouveau X1 conserve les mêmes motorisations, à trois ou quatre cylindres. Soit trois diesels de 116, 150 et 190 ch, ainsi que trois blocs essence de 140, 192 et 231 ch. Mis à part les moteurs les moins puissants, toutes les versions disposent de la transmission intégrale xDrive.

Esthétique plus dynamique

Au sommet de la gamme trône le xDrive25i M Sport, notre modèle d'essai sur les routes de Bavière. Une voiture plutôt bien équipée (jantes 18 pouces, kit carrosserie, sellerie spécifique et caméra de recul) et dotée de la version 231 ch du quatre cylindres turbo essence, avec boîte automatique huit rapports et transmission intégrale.

Un moteur qui procure de belles performances (le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes) d'autant que la boîte auto est calibrée pour s'adapter parfaitement à n'importe quel besoin du conducteur. Rien de révolutionnaire dans ce restylage, si ce n'est une esthétique plus dynamique. Reste que le X1 conserve ses solides qualités routières et des performances à la hauteur en version xDrive25i M Sport. En attendant l'hybride rechargeable qui promet tant…

(Denis Berche/L'essentiel)