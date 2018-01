VW investit près de 2 milliards dans la Golf 8

«Le lancement de la prochaine génération du modèle Golf est le plus stratégique pour la marque à côté de la famille ID», a déclaré Ralf Brandstätter, responsable des achats de la marque Volkswagen, dans un communiqué. ID désigne la future famille des voitures tout électrique dont le lancement est planifié à partir de 2020. Selon VW, 34 millions de conducteurs ont acheté une Golf depuis l'introduction du premier modèle en 1974, lequel a succédé à la légendaire Coccinelle. La Golf 7 se vend actuellement dans 108 pays, précise le constructeur. Sa gamme de prix évolue entre environ 18 000 euros pour le modèle de base jusqu'à plus de 41 000 euros pour la sportive Golf R.

La prochaine Golf dans toutes ses versions sera assemblée à l'usine historique de Wolfsburg (ouest), le plus gros complexe automobile d'Europe, où se trouve également le siège du groupe automobile aux douze marques. Ce prochain véhicule «va amener Volkswagen dans l'ère des voitures entièrement connectées avec des fonctions de conduite autonomes étendues».

Elle sera truffé comme jamais de logiciels embarqués et se voudra une référence en matière de connectivité et de sécurité avec son cockpit numérique et ses systèmes d'assistance, assure la marque. Deux ans après avoir été frappée de plein fouet par le scandale des moteurs diesel truqués, la marque Volkswagen a enregistré en 2017 une nouvelle progression de ses ventes, soit +4,2% sur un an avec plus de 6,2 millions de voitures vendues, soutenue par la Golf et le 4x4 compact Tiguan. La prochaine Golf devrait aussi permettre à la marque Volkswagen d'améliorer sa marge opérationnelle dans une fourchette de 4 à 5% d'ici 2020.

