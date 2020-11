La marque Mercedes déploie ses ailes à Diekirch

Seulement 1 400 exemplaires produits entre 1954 et 1957, pour environ 1 200 exportés aux États-Unis. La Mercedes-Benz 300SL «papillon» n° 353 est elle au Grand-Duché depuis 2012. La supercar était auparavant la propriété du pilote britannique John Surtees, qui fut champion du monde en F1 et moto dans les années 50-60. Le modèle, prestigieux, est le fleuron de l'exposition consacrée à la marque allemande au Conservatoire national de véhicules historiques (CNVH) de Diekirch. Elle a été montée à l'occasion des 20 ans du Mercedes-Benz Club Luxembourg, qui compte 120 membres, et c'est aussi un clin d'œil à l'histoire du site.

«Le garage de la famille Wagner où a été installé le conservatoire est né il y a 150 ans et ce fut la première concession Mercedes hors de l'Allemagne», resitue Georges Carbon, président du CNVH. À travers la grosse vingtaine de modèles exposés, appartenant à des collectionneurs du pays, le visiteur peut découvrir une belle variété des savoir-faire du constructeur selon les époques. Avec notamment le Benz Patent-Motorwagen Nummer 1, voiture à moteur à combustion construite par Carl Benz en 1886 et considérée par certains comme la première automobile. Une ancienne voiture de course Targa Florio, une 320 B Cabriolet «qui n'a jamais quitté le pays depuis 1937», ou encore une 180B Ponton de 1959 côtoient des modèles plus récents, des années 80-90, comme la 300 TE ou la 190 E. Mais aussi des camions, un bus ou des véhicules militaires. «Mercedes a été constructeur dans tous les domaines, sauf la moto», éclaire Georges Carbon.

Avec ce premier événement, qui en appelle d'autres, le nouveau comité du CNVH veut impulser «une nouvelle dynamique» au lieu. «On aimerait offrir un espace d'exposition aux collectionneurs du pays et donner la possibilité au public de voir ici ce qu'il verrait ailleurs dans un musée à l'étranger», conclut le président.

Exposition au CNVH de Diekirch, jusqu'au 15 mai 2021. cnvh.lu

(Mathieu Vacon/L'essentiel)