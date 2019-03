Un nouveau départ pour l'Evoque de Land Rover

C'est un énorme challenge pour Land Rover que le remplacement de l’Evoque. C'est que la marque anglaise a bâti intégralement son renouveau sur ce SUV star qui s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires depuis son lancement en 2011. Un succès qui reposait sur le style très affirmé donné à ce SUV compact, plus élégant que baroudeur. Un style largement reconduit, tout en s’inspirant du Ranger Rover Velar pour réimaginer l’intérieur.

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Range Rover Evoque D180 seconde génération

Cylindrée: 1 999 cm3

Puissance: 180 ch à 2 400 tr/min

Couple: 430 Nm de 1 750 à 2 500 tr/min

Boîte: auto ZF neuf rapports

0 à 100 km/h: 9,3 s

Vitesse maxi: 205 km/h

Dimensions: 4,371 m de long; 1,996 m de large; 1,649 m de haut

Empattement: 2,681 m

Volume de coffre: mini 591 litres et maxi 1 383 litres

Poids: 1 891 kg

Émissions de CO2: 150 g/km

Conso: mixte 5,7 litres aux 100 km

Tarif du modèle: 64 791 euros

Innovation de taille, l’écran central principal permet au conducteur de voir comme si son capot était transparent, grâce à la technologie Ground View projetant une vue à 180° de ce qui se passe sous l’avant de la voiture. Un «gadget» impressionnant pour toutes sortes de manœuvres! S'il conserve les mêmes dimensions extérieures à 4,37 m, l’adoption d’un nouveau train arrière multibras (repris du Jaguar E-Pace) permet à l'Evoque d’étirer l’empattement de 2 cm au profit de l’espace aux jambes des passagers arrière.

Boîte automatique neuf rapports

Sur le plan mécanique, il est lancé avec une gamme de six moteurs, tous de la famille «Ingenium» maison. Avec un 4 cylindres 2 litres turbo essence (200, 250 ou 300 ch) et un 4 cylindres 2 litres turbo diesel (versions 150, 180 ou 240 ch). Le moteur diesel d’entrée de gamme (150 ch) est proposé en version 2 roues motrices et à boîte manuelle six rapports.

Tous les autres moteurs sont associés à une boîte automatique neuf rapports qui a déjà été vue sur le modèle précédent. Et ils sont enrichis d’un système de micro-hybridation grâce à une batterie de 48 volts. Cela permet de récupérer de l’énergie en décélération, d’assister le moteur thermique à l’accélération et de le couper sous 17 km/h pour rouler moteur arrêté en ville… La version 4 roues motrices la plus efficace de l’Evoque n’émet pas plus de 149 g/km de CO2. En attendant l'arrivée pour 2020 d'une version hybride rechargeable qui sera dotée d’un moteur électrique de 100 ch.

Les plus... et les moins

Plus d'offre coupé ni cabriolet Pas encore de véritable version hybride rechargeable Hybridation très lègère sur six moteurs de la gamme Capacité de coffre augmentée L'effet «capot transparent» Style repris du RR Velar

(L'essentiel/Denis Berche)