Détaché de Seat, Cupra se taille la part de la Leon

Devenue une marque à part entière il y a deux ans, détachée de Seat, Cupra affirme ses ambitions. «Il y avait des doutes pour établir une nouvelle marque à un moment où l'industrie se consolidait. 40 000 véhicules ont été vendus en deux ans, dont 25 000 en 2019», expose Waine Griffiths, vice-président exécutif des ventes et du marketing chez Seat et PDG de Cupra. C'est dans son nouveau siège, le «Garage» Cupra à Martorell (lire encadré), à une quarantaine de kilomètres de Barcelone là où Seat a son usine, que la marque a présenté celle sur qui elle compte continuer à s'émanciper, sous le sceau de la sportivité et de l'électrification: la Leon. C'est la première version de la compacte sous le blason Cupra (voir encadré).

Dotée d'une version hybride



Attendue d'ici la fin d'année, cette première Cupra Leon se distingue avec des touches cuivrées, des boucliers avant et arrière gonflés, ou des sorties d'échappement proéminentes venant renforcer l'esprit sportif. Sous le capot, on trouvera le 4 cylindres 2.0 TSI de 245 et 300 chevaux, à traction, avec une boîte automatique DSG à double embrayage. La version break amène 310 chevaux et quatre roues motrices. On note l'arrivée d'un groupe motopropulseur hybride de 245 chevaux et 400 Nm: le bloc quatre cylindres 1,5 de 150 chevaux est associé à une batterie lithium-ion de 13 kWh. Le tout permet de rouler en mode 100 % électrique pendant 60 km.

Un nouveau siège



Cupra vole encore plus de ses propres ailes depuis son installation dans son siège, le «Garage», dont le style rappelle le paddock d'un circuit. Sur deux étages et 2 400 m2, il accueille le centre opérationnel et les services ventes, marketing, achats et financement des marques, pour 200 employés au total. Ce nouveau QG, sur une surface de 10 500 mètres carrés, dispose d'un patio et d'une terrasse destinés à accueillir les présentations des futurs modèles. 5,3 millions d'euros y ont été investis.