Ce Qashqai a du répondant

C'était un pionnier dans le segment des crossovers compacts. Et cela reste le plus vendu, même si la concurrence fait rage. Restylé esthétiquement en 2017, le Qashqai a vu sa mécanique évoluer en fin d'année dernière. Il se retrouve équipé d'un 1.3 DIG-T essence (en versions 140 et 160 ch), qui remplace les anciens 1.2 (115 ch) et 1.6 (163 ch). Ce nouveau moteur 4 cylindres est l’un des fruits de la collaboration entre l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et le groupe Daimler. Il équipe déjà divers modèles des deux grands constructeurs tels les Renault Scénic, Mégane, Captur ou Kadjar et les Mercedes Classe A (160, 180 et 200).

Les Plus...



- Moteur 1.3 très agréable

- Excellents réglages de boîte

- Connectivité au goût du jour



... et les moins



- Pas de boîte automatique sur la version DIG-T 140

- Volume du coffre moyen

- Espace intérieur classique

Alimenté par injection directe, ce nouveau moteur, plus léger, est entièrement en aluminium et présente une architecture compacte grâce à sa culasse triangulaire. Sa distribution est variable à l’échappement comme à l’admission. La version 160 ch propose un couple de 270 Nm avec la boîte de vitesses robotisée à double embrayage et sept rapports. Cette boîte de vitesses DCT est l’autre grande nouveauté dont bénéficie le Qashqai, puisque Nissan n'avait toujours juré, jusqu'alors, que par les boîtes CVT.

Nissan ayant retravaillé les réglages de cette boîte, le 1.3 DIG-T 160 DCT se montre facile à manier, les passages de rapports étant d'une étonnante douceur. Pas le moindre à-coup à déplorer, y compris au démarrage, c'est très agréable! Côté tenue de route, il offre un comportement sain et prévisible. Il se montre malheureusement toujours aussi peu joueur, mais ce n'est finalement pas du tout ce qui lui est demandé par nombre de ses acheteurs. À noter enfin que la transmission 4x4 est réservée aux diesels. Performances améliorées, consommations en baisse, liste plutôt complète d'équipements livrés de série, le Nissan Qashqai continue de pouvoir plaire, même s'il se fait vieux par rapport à certains de ses grands concurrents.

(Denis Berche/L'essentiel)