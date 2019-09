Une V60 CC parfaite pour barouder

Si le suédois Volvo, propriétaire du chinois Geely, doit à ses SUV (XC 90, XC 60 et XC 40) de solides revenus, il n'en oublie pas le break. Témoin le passage à la variante Cross Country (transmission intégrale) du très élégant V60. En version Cross Country, cette V60 est privée d'un propulseur hybride et de la version T6 à essence. On retrouve trois possibilités: les diesels D3 (150 ch) et D4 (190 ch), ainsi que l'essence T5 (250 ch).

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Volvo V60 Cross Country D4 AWD 190ch Geartronic

Moteur:cinq cylindres en ligne bi-turbos injection directe de 2 400 cm3

Puissance: 190 ch à 4 000 tr/min

Couple: 420 Nm à 1 500 tr/mn

Boîte: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 8,9 s

Vitesse maxi: 205 km/h

Dimensions: 4,64 m de long; 1,90 m de large; 1,55 m de haut

Empattement: 2,77 m

Volume coffre: mini 601 litres; maxi

1 126 litres

Poids: 1 687 kg

Émissions de CO2: 149 g/km

Conso. mixte: 5,7 litres aux 100 km

Tarif de base: 45 207 euros



Les Plus...



Son habitacle très chaleureux

Ses équipements de sécurité

Son espace arrière aux jambes

Son offre de connectivité



... et les moins



Pas encore de version hybride

Pas de suspension pilotée





Le D4, et ses 190 ch, (version diesel la plus puissante), fonctionne parfaitement avec la demande d'énergie des quatre roues motrices et la masse plus élevée de cette familiale. Les 400 Nm de couple, disponibles dès 1 750 tr/min, se font ressentir tant aux démarrages qu'aux relances. D'autant plus que la boîte automatique joue de ses 8 rapports avec fluidité au service de cet excellent 4-cylindres 2.0.

Des jantes de 18'' de série

Dommage que la consommation ne soit pas assez raisonnable pour un diesel, surtout sollicité avec exagération, et que le bourdonnement à bord soit parfois trop présent. Reste que le sport n'est pas le fort de cette V60 CC, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande le plus finalement.

Sa transmission intégrale renforce son efficacité et sa garde au sol relevée de 75 mm permet d'améliorer ses performances hors de sentiers battus qu'elle peut affronter avec ses protections de carrosserie en plastique et ses jantes de 18'' de série.

Une voiture très sûre

Si l'on ajoute le contrôle de la transmission en descente, le correcteur électronique de trajectoire et le mode de conduite spécial off-road, cela permet quelques escapades nature biens senties. Reste que cette V60 CC, joli break familial, est d'abord une Volvo.

Une voiture très sûre avec nombre de systèmes sécurité au top: pilote semi-automatique, système de prévention anti-sortie de route, système d'anticipation de collision frontale sur la voie opposée et système City Safety, le seul à reconnaître piétons, cyclistes et grands animaux.

(Denis Berche/L'essentiel)