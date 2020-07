Un Puma dans la jungle des SUV

Puma, c'était le nom d'un petit coupé produit par Ford entre 1997 et 2002. Désormais, c'est un petit SUV urbain, rondouillard et sympa, aux faux airs de Porsche Macan. Avec sa grande calandre et ses ailes élargies, ce quasi-SUV coupé repose sur une plateforme de Fiesta dont les voies avant et arrière ont été allongées de 6 cm afin de lui assurer une bonne assise sur la route.

Fiche technique



Modèle essayé: Ford Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125



Moteurs: 3 cylindres en ligne, essence, 999 cm3



Puissance: 125 ch à 6 000 tr/mn



Couple: 170 Nm de 1 400 à 4 500 tr/mn



Boîte: manuelle à six rapports



Vitesse maxi: 191 km/h



0 à 100 km/h: 9,8 s



Dimensions: 4,20 m de long, 1,80 m de large, 1,54 m de haut



Empattement: 2,59 m



Poids: 1 280 kg



Volume coffre: mini 401 litres; maxi 1 161 litres



Consommation: mixte 4,2 l/100 km



Émissions de CO2: 96 g/km



Prix de base: 22 819 euros

À l'intérieur, il reprend la planche de bord de la Fiesta. Habillée en partie haute de plastiques souples, elle comprend un écran central tactile de 8 pouces, bien positionné. Tout en noir, elle est cependant très classique au regard de l'extérieur. Le Puma offre un coffre très appréciable grâce à une ingénieuse astuce. Une boîte secrète logée sous le plancher de soute. La Mégabox (80 litres, 49 cm par 42 cm sur 32 cm de haut) s'offre à toutes les fantaisies. Elle transporte les boissons du pique-nique avec des glaçons. Elle est équipée d'un bouchon de drainage pour être lavée et vidangée.

Le Puma n'est propulsé que par un seul moteur. Un 3 cylindres EcoBoost de 1,0 l en 125 ou 155 ch. Pour réduire ses émissions, il est équipé d'une hybridation légère. Le générateur/démarreur de 11,3 kW offre 50 Nm de couple supplémentaires lors des relances en plus de réduire la consommation d'environ 15 %. La version 125 ch présente une homologation CO2 combinée de 96 g/km pour une consommation de 4,2 l/100 km. Le Puma n'est disponible qu'avec les niveaux d'équipements Titanium (X) et ST-Line (X et Vignale). Le haut de gamme Ford! Châssis très efficace, direction précise, train avant au bon grip, ce Puma, avec son petit 1.0 EcoBoost 125 ch, se montre agréable et amusant à conduire, son alterno-démarreur permet de couper et redémarrer au plus vite. Un joli coup de cœur dans la gamme concurrentielle des petits SUV.

(L'essentiel)