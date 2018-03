Hyundai i30N, la petite bombe avec 275 chevaux

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Hyundai i30N 2.0 T-GDI 275 ch

Moteur: 4 cylindres essence turbo de 1 998 cm3

Puissance: 275 ch à 6 000 tr/min

Couple: 353 Nm à 2 000 tr/min

Boîte: manuelle 6 rapports

0 à 100 km/h: 6,1 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 4,33 m de long; 1,79 m de large; 1,45 m de haut

Empattement: 2,65 m

Volume de coffre: mini 395 litres

Poids: 1 429 kg

Émissions de CO2: 163 g/km

Conso.: mixte 7,1 litres aux 100 km

Tarif de base: 32 875 euros Les Plus...



Commande de boîte à la fois très précise et très efficace

Moteur de caractère

Grip du train avant

Comportement du châssis



... et les moins



Un habitacle sans cachet

Train arrière pas assez joueur

La i30N est le premier pas très ambitieux du constructeur sud-coréen Hyundai dans la jungle des compactes sportives où Peugeot, Seat, Honda, Volkswagen et Renault bataillent en permanence. L'i30N est la suite logique de l’engagement de Hyundai en championnat du monde des rallyes WRC, avec le pilote belge Thierry Neuville.



La N est née à Namyang (Corée du Sud) dans le R&D Centre global de Hyundai Motor et elle a été affûtée sur le circuit du Nürburgring, tout près du Testing Center Hyundai. Grosses jantes 19 pouces, gros freins, double sortie d’échappement, éléments aérodynamiques de rigueur, la i30N a toute la panoplie, y compris cette teinte bleue originale et ses lisérés rouges.



Dommage qu'à bord les seuls indices sportif soient les indispensables sièges style baquet et deux petites touches spécifiques sur le volant. En Performance Package, son 2.0 essence turbo affiche une puissance de 275 ch pour un couple de 353 Nm. Ce moteur gronde dès le démarrage. Il prend les tours et bénéficie pleinement d’une boîte manuelle 6 bien étagée, au guidage ferme et précis.



Par rapport à une i30 normale, les trains roulants ont été totalement revus et la structure rigidifiée. Direction, amortissement, gestion moteur, tout est paramétrable selon plusieurs lois grâce à deux boutons sur le volant. Agilité, équilibre facile, tempérament à revendre, cette i30N offre un maximum de sensations.



(Denis Berche/L'essentiel)