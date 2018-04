BMW i3s, l'électrique qui se rêvait plus sportive

Peut-on à la fois être électrique et sportive? Avec son couple de 270 Nm disponible immédiatement, la nouvelle BMW i3s se propose de répondre à la question. Au passage, elle a gagné quatorze chevaux, 20 Nm de couple, une suspension plus basse de 10 mm et des jantes passées de 19 à 20 pouces. Mais devenue plus chère et surtout plus inconfortable, mérite-t-elle un tel investissement? La question se doit d'être posée!

Les Plus...

Options toujours nombreuses

Ses perfs qui décoiffent

Sa présentation très soignée

Sa grande maniabilité en ville

Son habitacle très lumineux



... et les moins

Fermeté de ses suspensions

Surcoût par rapport à une i3 FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: BMW i3s

Moteur: électrique asynchrone 184 ch

Couple: 270 Nm à 0 tr/min

Batterie: Lithium-ion 353 V, 94 amp.

Autonomie: mode confort 280 km

Temps de recharge à 80 %: 11 h sur 230 V, 3 h 45 sur Wallbox 7,4 kW 32A

Boîte de vitesses: auto à un rapport

0 à 100 km/h: 6,9 s

Vitesse maxi: 160 km/h

Dimensions: 4,01 m de long; 1,79 m de large; 1,59 m de haut

Empattement: 2,57 m

Volume coffre: mini 260 litres; maxi

1 100 litres

Poids: 1 340 kg

Conso.: mixte 14,3 kWh aux 100 km

Tarif de base: 41 433 euros Un nouvel écran



L'habitacle est toujours aussi lumineux avec sa planche de bord au design aérien fort agréable et très réussi. La mise à jour en matière d'équipements est importante, avec l'adoption d'un nouvel écran de 10,25 pouces incluant les derniers services ConnectedDrive.

Silence de fonctionnement grâce à la propulsion 100 % électrique, frein moteur si marqué qu’il suffit de relever le pied droit pour stopper la voiture au feu rouge, cette électrique offre tout le sel possible d'une telle motorisation. Si on aime la conduire, surtout en ville où elle se faufile tranquillement et facilement, son autonomie ne permet pas toujours d'être trop à l'aise, surtout quand on n'a pas pris le temps de la recharger. Et si la première batterie assurait 190 km maxi en cycle NEDC, la dernière offre en théorie 280 km. Mais les temps de recharge sont logiquement plus longs: onze heures pour récupérer 80 % de la charge sur une prise domestique, 7h30 en 16 A ou 4h35 en 32 A sur une Wallbox installée à domicile.

Cette BMW i3s parcourt le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, soit 4 dixièmes de mieux que la i3. Et sa vitesse de pointe progresse de 10 km/h pour atteindre les 160 km/h. Mais à ce rythme, de toute manière, on perd vite 100 km d'autonomie...

(Denis Berche/L'essentiel)