L'épatant Z4 Roadster de BMW se réinvente

Plus il y a de SUV sur le marché, moins il y a de cabriolets. Parmi les rares survivants, cet épatant BMW Z4 Roadster, avec des proportions totalement revues, des traits aussi agressifs qu'inhabituels et une conception partagée avec la future Toyota Supra. Mis à part la mécanique et les trains roulants, le Z4 (un cabriolet) et la Supra (un coupé) ne partageront aucun autre élément, même si la fabrication des deux modèles sera assurée dans la même usine de Graz, en Autriche, car sous-traitée à la société Magna Steyr.

FICHE TECHNIQUE



- Modèle essayé: BMW Z4 M40i

- Moteur: six cylindres turboessence de 2 998 cm3

- Puissance: 340 ch à 5 000 tr/min

- Couple: 500 Nm à 1 600 tr/min

- Boîte: automatique 8 rapports

- 0 à 100 km/h: 4,6 s

- Vitesse maxi: 250 km/h

- Dimensions: 4,32 m de long; 1,86 m de large; 1,30 m de haut

- Empattement: 2,47 m

- Volume coffre: 281 litres

- Poids: 1 610 kg

- Émissions de CO2: 165 g/km

- Conso.: mixte 7,1 litres aux 100 km

- Tarif de base: 60 000 euros

La gamme 100 % essence se compose de trois moteurs turbocompressés, systématiquement associés à une boîte automatique ZF à huit rapports: un Z4 20i 197 ch et un Z4 30i 258 ch à quatre cylindres, un Z4 M40i 340 ch à six cylindres. Si tous les modèles sont équipés de série d'une direction à démultiplication variable, le Z4 M40i fait logiquement bien mieux avec une suspension pilotée et un différentiel arrière actif emprunté aux excellents modèles M.

Un bon vieux toit en toile

Train arrière multibras, empattement raccourci de 3 cm, voies élargies jusqu'à 10 cm à l'avant, son châssis totalement revu lui apporte un surcroît de dynamique que les amateurs de conduite sportive apprécieront. Ils joueront donc à plaisir du six cylindres monoturbo à double étage fort de 340 ch. Aucun creux à bas régimes, grâce au couple de 500 Nm constant de 1 600 à 4 500 tr/min., poussée qui ne faiblit jamais jusqu'à la zone rouge, excellente boîte automatique à huit rapports, rien ne manque à ce Z4. Seul bémol pour ce bolide inspiré: ses prix qui ont bien grimpé.

En matière de couvre-chef, le Z4 revient au bon vieux toit en toile. Une capote souple, comme sur la première génération de 2002, mais qui comporte aujourd'hui quatre couches, comme sur la Série 8 Cabriolet qui vient de sortir. Le confort acoustique s'en trouve renforcé et le coffre offre 281 litres. Un volume suffisant pour un petit week-end à deux!

Les Plus... et les moins Son amortissement perfectible Son prix qui a bien grimpé Son habitacle facile à vivre Sa capote souple Son agrément moteur/boîte Son excellente tenue de route

(L'essentiel/Denis Berche)