Subaru mise sur une Impreza plus raisonnable

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Subaru Impreza 1.6i Lineartronic CVT

Cylindrée: 1 600 cm3

Puissance: 114 ch à 6 200 tr/min

Couple: 150 Nm à 3 600 tr/min

Boîte de vitesses: automatique Lineartronic CVT

0 à 100 km/h: 12,4 s

Vitesse maxi: 180 km/h

Dimensions: 4,46 m de long; 1,77 m de large; 1,48 m de haut

Empattement: 2,67 m

Volume de coffre: 1 310 litres

Poids: 1 358 kg

Émissions de CO2: 140 g/km

Conso.: mixte 6,2 litres aux 100 km

Tarif de base: 20 785 euros Les Plus...

Une transmission intégrale diablement efficace

Une habitabilité et une ambiance très agréables



... et les moins

Une seule combinaison moteur-boîte

Un design pas vraiment dans l’air du temps

Un moteur trop faiblard

Méconnue du grand public, la marque Subaru renouvelle ses modèles. C’est le cas pour l’Impreza, la familiale du groupe, qui s’enrichit notamment de toute une série d’équipements de sécurité. Ainsi, le fameux EyeSight, un système de caméras qui agit notamment sur la vitesse de croisière et qui peut prendre le contrôle des freins en cas de danger imminent, s’invite à bord de la nouvelle Impreza.



Et ce n’est pas tout côté sécurité, puisque cette année encore, le XV et l’Impreza, qui partagent la même nouvelle plate-forme, ont obtenu cinq étoiles aux crash tests de l’Euro NCAP. Et cela fait six ans d’affilée que cela dure pour le constructeur japonais.



Dotée d’un moteur essence de 1,6 litre atmosphérique à injection directe couplé à une boîte automatique Lineartronic CVT, cette Impreza entre de plain-pied dans la nouvelle stratégie commerciale de Subaru. Exit les moteurs diesels, sauf sur le Forester.



Si le Lineartronic CVT à variation continue gère mieux les simulations de passage de vitesse, le 1.6 litre de 114 ch apparaît bien trop faible pour donner un vrai dynamisme à cette Impreza. Il lui faudrait bien entendu quelques chevaux de plus. D’autant qu’avec une transmission intégrale de série, elle est capable d’avaler les kilomètres les uns après les autres. Mais sur les routes sinueuses, elle risque de souffrir de la comparaison face à ses concurrentes.





(Patrick Théry/L'essentiel)