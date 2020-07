Avec Ariya, Nissan veut ouvrir «un nouveau chapitre»

Nissan, en grande difficulté (lire par ailleurs), a dévoilé un nouveau modèle 100 % électrique, le crossover Ariya, censé ouvrir un «nouveau chapitre» dans l'histoire du groupe, selon son directeur général, Makoto Uchida. Le constructeur automobile japonais n'a plus sorti de nouveau modèle (hors renouvellement de modèles existants) depuis la Nissan Kicks en 2016.

Une production réduite de 30%



Selon Reuters, Nissan Motor prévoit de réduire d'ici décembre sa production mondiale de voitures de 30%, à 2,6 millions de véhicules entre avril et décembre, contre 3,7 millions sur la même période de 2019. Nissan a fabriqué 4,6 millions de véhicules sur son exercice fiscal clos en mars dernier sur une énorme perte nette de 671,2 milliards de yens (5,7 milliards d'euros).



Confiance placée dans l'électrique



Nissan s'est fixé pour objectif d'écouler plus d'un million de véhicules électrifiés par an (100 % électriques et hybrides) à partir de 2023/2024, contre 200 000 unités en 2019/2020. Au-delà de l'Ariya, Nissan prévoit de lancer sept autres véhicules 100 % électriques d'ici 2023, en visant prioritairement les marchés japonais, chinois et européen. Tous types de motorisations confondus, le groupe compte par ailleurs lancer douze nouveaux modèles ces 18 prochains mois.



Ariya est aussi son premier modèle 100 % électrique visant le marché automobile grand public depuis la Nissan Leaf, dont la première version est sortie il y a maintenant dix ans. «Ariya va donner le ton des futurs véhicules» du groupe, a déclaré M. Uchida, lors d'une présentation depuis Yokohama, où est situé le siège mondial du groupe.

30 000 modèles la première année?

Ce modèle «unit nos deux grandes forces: les véhicules électriques et l'expertise dans les cross-over», a ajouté M. Uchida, qui a aussi dévoilé une version modernisée du logo de Nissan.

Doté du dernier système de conduite autonome de Nissan, Ariya promet une autonomie allant jusqu'à 610 kilomètres d'après les normes de tests au Japon. Elle existera en version deux ou quatre roues motrices, et en deux tailles de batteries électriques. Nissan compte démarrer sa commercialisation au Japon à partir de mi-2021, pour un prix d'environ 5 millions de yens (41 000 euros), avant de la vendre en Europe, en Amérique du Nord et en Chine d'ici fin 2021. C'est une montée en gamme comparé au Nissan X-Trail, le SUV du groupe le plus vendu au monde.

Sur un marché dominé par Tesla Inc et face à la concurrence croissante d'autres constructeurs automobiles qui se lancent dans la fabrication de leurs propres SUV électriques, Nissan prévoit de vendre 30 000 modèles la première année. À terme, une production annuelle de 100 000 unités est évoquée.

(L'essentiel)