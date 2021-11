Honda tire profit du meilleur des deux mondes

Face à la flambée du prix du carburant, les automobilistes, notamment ceux du Luxembourg et de la Grande Région, sont toujours plus nombreux à chercher des alternatives de motorisation. Ceux qui jugent la voiture 100% électrique encore trop peu flexible en termes d'autonomie et de recharge ont à leur disponibilité une large gamme de véhicules hybrides. Avec le nouveau HR-V e:HEV, Honda veut apporter un vent de fraîcheur dans cette catégorie dès le début de l'année prochaine.

Ce SUV aplati, aux lignes épurées et aux allures de coupé, se place dans un peloton de concurrents toujours plus étoffé et son apparence s'inspire largement de celle de la concurrence. De nombreuses lignes, telles que la volumineuse et frappante calandre, sont familières et donc instantanément plaisantes. Avec une longueur de 4,34 mètres, le Honda reste compact, malgré son apparence imposante, et est parfaitement adapté à une conduite urbaine.

Dans l'habitacle spacieux et aéré, Honda se montre plus audacieux en proposant une grande variété de matériaux et des accents de couleur utilisés avec parcimonie. À l'instar de nombreux véhicules de cette catégorie, le cockpit du HR-V e:HEV est dominé par un écran central de 9 pouces, qui n'est pas des plus grands. Ceci dit, l'équipement du modèle Advance Style ayant fait l'objet de notre essai ne laisse rien à désirer. Des sièges et du volant chauffants aux divers systèmes d'assistance en passant par le chargeur à induction: tout a été pensé pour rendre le quotidien des pendulaires plus agréables. L'arrière permet à deux personnes de prendre leurs aises et même la place centrale offre une garde aux jambes étonnante grâce à un tunnel de transmission peu imposant. Le volume du coffre offre une capacité de 335 litres et de 1 305 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Le meilleur des deux mondes?

Ce qui nous intéresse avant tout sur le trajet domicile-travail, c'est l'expérience de conduite et l'efficacité annoncée que la combinaison du moteur à combustion et du moteur électrique est censée apporter. Honda construit des voitures dotées de la technologie hybride depuis 1999 et s'est fixé comme objectif ambitieux de proposer tous les modèles de série avec une motorisation électrifiée d'ici 2022. Dans le cas du HR-V e:HEV, deux moteurs électriques sont couplés à un moteur essence 1,5 litre, qui se renvoient la balle selon les besoins. Un moteur électrique (96 kW/131 ch) sert d'entraînement, tandis que le moteur essence quatre cylindres entraîne principalement le second moteur électrique, qui alimente à son tour la batterie. À des vitesses plus élevées, le moteur à combustion (79 kW/107 ch) s'enclenche également pour la propulsion proprement dite. Avec cette transmission sophistiquée et complexe, Honda vise à tirer le meilleur des deux mondes.

Dans la pratique, le SUV au style plaisant avance presque sans un bruit en mode électrique. La propulsion électrique est juste parfaite. Mais dès qu'on joue un peu avec la pédale de l'accélérateur, le moteur à combustion s'emballe, offrant un temps de réaction à l'accélération du SUV d'1,45 tonne relativement long en raison d'une boîte automatique peu réactive. Pour l'accélération instantanée, il faudra plutôt s'en remettre aux véhicules tout électriques. Dans une circulation typique ville-campagne-autoroute, telle que peuvent la connaître les pendulaires, la solution hybride se défend plutôt bien en termes de confort de conduite. Les passages de relais entre le moteur thermique et les moteurs électriques sont à peine perceptibles et le HR-V e:HEV donne souvent la sensation de glisser presque sans bruit sur la route dans une légère descente. Sur autoroute, les systèmes d'assistance bien rodés aident, comme par magie, à maintenir le SUV de Honda dans sa voie et à garder la bonne distance avec le véhicule qui le précède. Cela permet de parcourir de longues distances en tout décontraction et prédestine quasiment le véhicule au trafic stop-and-go éprouvant auquel ont à faire si souvent face les pendulaires au Luxembourg. Mais une fois la voie dégagée, le HR-V est également agréable à conduire à des vitesses plus élevées et a une tenue de route étonnamment bonne pour un véhicule de cette hauteur.

Toutefois, il va sans dire que plus on adopte une conduite sportive, plus la consommation de l'hybride sera élevée. Et même en adoptant délibérément une conduite économique, on parviendra rarement à faire moins de 5 litres aux 100 km avec le HR-V e:HEV. Pas vraiment économique pour un véhicule neuf de 2021, qui se veut particulièrement économique avec son concept de transmission extrêmement complexe. Le modèle à l'équipement haut de gamme testé est disponible au Luxembourg au prix de 35 480 euros, sachant que le prix de départ d'un HR-V e:HEV est de 30 480 euros.

(Dustin Mertes/L'essentiel)