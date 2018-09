Un DS 7 Crossback au style à part et décalé

Constructeur à part entière depuis 2015, disposant de ses propres concessions (associées ou non à Citroën), DS, marque «aristocratique» du groupe PSA, fait de gros efforts. Le DS 7 Crossback est sa première création n'ayant finalement pas grand-chose à voir avec une Peugeot ou une Citroën. Style à part et décalé, proportions raisonnables, il est connu pour être le véhicule de la présidence française. En attendant une version hybride rechargeable au printemps 2019, quatre moteurs sont disponibles: trois blocs turbo essence (1.5 de 130 ch et 1.6 de 180 et 225 ch) ainsi qu’un 2.0 BlueHDi diesel de 180 ch, notre modèle d'essai.

Les Plus...



... et les moins



Maintien dans la ligne activé et très difficile à supprimer



Moteur un peu effacé



Pas d'affichage tête haute



Présentation intérieure



Excellent volume de coffre



Habitabilité très pratique



Consommation maîtrisée



Fiche technique



Modèle essayé: DS 7 Crossback 2.0 Blue HDi So Chic

Cylindrée: 1 997 cm3

Puissance: 180 ch à 3 750 tr/min

Couple: 400 Nm à 2 000 tr/min

Boîte: automatique 8 rapports

0 à 100 km/h: 9,4 s

Vitesse maxi: 215 km/h

Dimensions: 4,57 m de long; 1,90 m de large; 1,61 m de haut

Empattement: 2,74 m

Volume coffre: mini 555 litres; maxi 1 752 litres

Poids: 1 535 kg

Émissions de CO2: 128 g/km

Conso.: mixte 4,9 litres aux 100 km

Tarif de base: 36 663 euros





Plutôt léger malgré sa taille, le DS 7 Crossback souffre pourtant malgré ses 180 ch de puissance et ses 400 Nm de couple, avec un faible 9,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Avec une consommation maîtrisée, il se distingue surtout par la douceur de son groupe motopropulseur, la boîte EAT8 étant agréablement réactive. Il dispose de la vision nocturne (retranscrite dans le combiné d’instrumentation), de la conduite semi-autonome (maintien dans la voie ajouté au régulateur adaptatif) et d’une suspension prédictive qui se base sur les données des caméras à l’avant.

Un amortissement piloté efficace qui ne peut malheureusement se faire que de jour, les caméras ne pouvant pas lire la route la nuit. La garde au toit comme aux genoux lui offre une habitabilité excellente, la cinquième place centrale n’étant, pour une fois, pas qu’une place d’appoint, comme c'est le cas sur bien des modèles à cause du tunnel de transmission. Les deux sièges arrière offrent même la possibilité de s'incliner grâce à une gâchette électrique dans la portière. Ni sportif ni pataud, stylé et confortable, doté des derniers raffinements technologiques, ce DS 7 Crossback a cependant un gros atout: son prix!

(Denis Berche/L'essentiel)