La Leaf tient ses promesses

C'est la crainte majeure pour toute voiture électrique: son autonomie. La deuxième génération de Nissan Leaf y répond avec une batterie lithium-ion de 40 kWh, alors que la première, lancée en 2011, ne proposait que 24 kWh, avant de grimper à 30 kWh en 2016.

Infographies La voiture autonome LES PLUS

-Dynamisme très amélioré

-Excellente autonomie

-Belle finition intérieure

-Très bonnes performances

-Volume de coffre amélioré



...ET LES MOINS

-Seuil de chargement élevé

-Mêmes modes de recharge

Nissan annonce des chiffres en normes WLTP qui sont de 285 km en cycle mixte et de 415 km en cycle urbain. C'est certes un peu moins en pratique, mais l'autonomie de la Leaf est vraiment devenue intéressante.

La capacité de ses batteries ayant bien progressé, le problème résidetoujours dans le temps de recharge. D'autant que les bornes de recharge rapide (puissance de 50 kW en courant continu pour la Leaf) sont encore très rares. Recharger sa Leaf se fait alors principalement en faible puissance. Sur une prise classique 16 ampères (3 kW), cela prend près de 20 heures. Bien moins (7 heures) sur une Wallbox 32 ampères (7 kW) que le constructeur offre parfois. Comme possible seconde voiture, cette Nissan Leaf s'avère l'idéal en usage urbain et périurbain. Pas de boîte de vitesses (rapport unique), du silence et un couple disponible instantanément, l'engin se montre étonnant, plaisant, reposant, enthousiasmant.

Côté moteur et performances, le bond en avant de cette deuxième génération est spectaculaire. Grâce aux 150 ch et 320 Nm de couple disponible dès 0 km/h, cette Leaf accélère fort aux feux et permet d'excellents dépassements. Si la pédale de frein est difficile à doser lors des freinages appuyés, elle propose un mode e-Pedal. Une fonction qui regroupe frein et accélérateur sur... l’accélérateur. Il faut un petit temps pour s'accoutumer. Ensuite, on ne conduit plus qu'avec une pédale.

Là où la Leaf 2 frappe fort, c’est avec la conduite semi-autonome ProPilot (il faut garder les mains sur le volant) et le stationnement automatique ProPilot Park

(Denis Berche/L'essentiel)