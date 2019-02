Avec sa CT6, Cadillac se lance dans le grand luxe

Avec sa CT6, berline de luxe 5 portes à transmission intégrale et à moteur V6, Cadillac vient apporter son écot au segment des berlines grand luxe dont il entend même redéfinir au passage les standards. Avec sa nouvelle carrosserie pour une structure allégée et un surcroît d’espace, cette CT6 a bien des atouts à faire valoir, notamment en termes de confort, de divertissement et de connectivité.

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Cadillac CT6 3.0 V6 417 ch finition Platinum

Moteur: six cylindres en V essence bi-turbo de 2 997 cm3

Puissance: 417 ch à 5 700 tr/min

Couple: 555 Nm de 2 500 à 5 100 tr/min

Boîte: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 5,7 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 5,18 m de long; 1,88 m de large; 1,47 m de haut

Empattement: 3,11 m

Volume de coffre: 433 litres

Poids: 1 879 kg

Émissions de CO2: 218 g/km

Conso.: mixte 9,6 litres aux 100 km

Tarif de base: 95 244 euros



Les Plus



Habitacle très confortable

Moteur V6 très intéressant

Système infodivertissement

Véhicule agile et solide



Les Moins



Consommation trop élevée

Rejets de C02 à 218 g/km

Direction trop neutre













La grande nouveauté se retrouve dans le réseau de caméras embarquées, la CT6 pouvant être commandée par un dispositif «Super Cruise». Ce système est, aux dires de Cadillac, la «première véritable technologie de conduite mains libres sur route de l’industrie automobile». Comme d'autres, la CT6 se conduit donc presque toute seule… dans des conditions favorables.

Rassurante à conduire

Mais contrairement à la Classe E de Mercedes, elle ne permet pas de changer de voie sur l’autoroute sans l’intervention du conducteur. Le «Super Cruise» est également conçu pour rouler uniquement sur les voies rapides. Son moteur V6 bi-turbo de 3,0 litres développant 417 ch avec un couple maximal de 555 Nm en fait un rouleur hors pair. Il ne manque vraiment pas de souffle, bien aidé par la boîte à 8 vitesses automatique très efficace.

Rassurante à conduire sur des chemins sinueux comme sur des voies rapides, la plus imposante des Cadillac produit son petit effet. Dommage qu'elle soit gourmande à la pompe et pas assez écolo (218 g/km de rejets CO2).

(Denis Berche/L'essentiel)