Une alliance pour la voiture autonome

La semaine dernière, l'hebdomadaire Manager Magazin avait affirmé que Volkswagen, BMW et Daimler, ainsi que les fournisseurs Bosch et Continental «évalu(aient)» la possibilité d'une alliance dans ce domaine stratégique pour la mobilité du futur. Quelques jours auparavant, le quotidien Handelsblatt avait évoqué des discussions entre Daimler, qui s'est déjà associé à Bosch, et BMW, tandis que l'agence Bloomberg avait fait état de pourparlers préliminaires entre ces deux constructeurs, fin 2018. Interrogé sur le sujet, le patron de l'équipementier Bosch, Volkmar Denner, a répondu, mercredi, que «des discussions sont en cours, et il faut attendre les résultats».

Une industrie cohérente

M. Denner a justifié ces partenariats: «Être ouvert à des alliances afin de répartir les investissements sur plusieurs épaules est, je pense, également une exigence économique». BMW, qui coopère déjà avec Fiat et Intel, a indiqué à l'AFP que «d'autres entreprises sont intéressées par une collaboration» autour de sa plateforme «non exclusive» de conduite autonome. Tandis que le porte-parole de Volkswagen a déclaré «des partenariats stratégiques et un important réseau de recherche et développement sont des facteurs de réussite essentiels».

Ces discussions interviennent au moment où l'industrie automobile est engagée dans une course pour développer ces technologies coûteuses censées définir les modes de transport de demain, aux modèles économiques toutefois encore mal établis. Cette incertitude et les sommes en jeu incitent à des alliances: Honda a par exemple investi récemment dans la filiale de technologies autonomes de General Motors.

(E.A.)