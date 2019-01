BMW M850i, quelle machine explosive!

La nouvelle BMW Série 8 est tout sauf un confortable coupé de grand tourisme. Avec son explosif V8 de 530 ch, son agilité incroyable et sa ligne audacieuse, elle préfigure idéalement la véritable M8. Développée sur la base de la version GTE de course présentée avant la version de série, cette M850i entend se situer «à mi-chemin entre une Mercedes Classe S Coupé et une Porsche 911», selon BMW. Deux centimètres plus basse et 90 kg plus légère que l’ancienne Série 6 Coupé, elle embarque de série une direction à démultiplication variable et des roues arrière directrices, tout en proposant en option un pavillon en carbone et des barres antiroulis actives.

Fiche technique



Modèle essayé: BMW M850i xDrive

Moteur: V8 essence de 4 395 cm3

Puissance: 530 ch de 5 500 à 6 000 tr/min

Couple: 750 Nm de 1 800 à 4 600 tr/min

Boîte de vitesses: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 3,7 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 4,85 m de long; 1,90 m de large; 1,35 m de haut

Empattement: 2,82 m

Volume de coffre: 420 litres

Poids: 1 965 kg

Émissions CO2: de 228 à 240 g/km (suivant la taille des pneus)

Conso.: 10 à 10,5 litres aux 100 km (suivant la taille des pneus)

Tarif: 125 750 euros



Les Plus...



Un V8 au souffle incroyable

Une transmission efficace

Un excellent confort

Une ligne superbe



... et les moins



Places arrière inutilisables

Intérieur un rien classique



BMW a voulu que l'expressivité des surfaces extérieures accentue son dynamisme. Châssis sur-abaissé, vitres fuselées, «double bosselage» du toit, tout a été pensé dans cette sportive stupéfiante. Sur la M850i à 530 ch, servie par un V8 4,4 l essence, c'est plus de puissance que sur la M550i (68 ch supplémentaires) et autant de couple (750 Nm) que sur l’actuelle M5. À peine le bouton Start en verre enfoncé et le pommeau de vitesses en forme diamant enclenché, le V8 offre un feulement rafraîchissant. À la moindre pression de l’accélérateur, la réponse est franche.

Ce n'est pas violent, c'est juste un long frisson de plaisir avec ce moteur qui ne s'essouffle pas, cette boîte robotisée à double embrayage qui le sert à merveille, cette transmission intégrale permanente (xDrive) et ces 750 Nm de couple disponibles de 1 800 à 4 600 tr/min, avant que la puissance maximale ne prenne finalement le relais, de 5 500 à 6 000 tr/min. Cela n'arrête pas de pousser pour un coupé de 4,85 m de long, à 1 965 kilos sur la balance, qui atteint le 100 km/h en à peine 3,7 secondes. En attendant la vraie M8 prévue fin 2019, cette 850i fait partie de ces sportives enchanteresses qu'on adore.

(Denis Berche/L'essentiel)