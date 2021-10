La Hyundai Ioniq 5 bouscule l’électrique

Cette Ioniq 5 se démarque par bien des aspects. Son design détonnant, futuriste, teinté de rétro tout en angles et arêtes fait fuser les avis tranchés. La signature lumineuse à LED pixelisée, les portières de portes «ancrées» dans la carrosserie, ou encore le clapet de chargement à ouverture et fermeture électriques apportent leurs touches de modernité.

FICHE TECHNIQUE

Modèle essayé: Hyundai Ioniq 5 électrique, propulsion

Puissance: 160 kW, 218 ch

Couple: 350 Nm

Boîte de vitesses: Auto

0 à 100 km/h:7,4s

Vitesse maxi:185 km/h

Dimensions:4,64 m de long; 1,89m de large; 1,65m de haut

Empattement:3m

Volume de coffre:mini 527 l

Poids:1985 kg

Batterie:Lithium-ion, 73 kWh

Consommation:16,8 kWh/100 km

Autonomie:481 km

Tarif de base:44 478 euros





Première Hyundai à être montée sur la nouvelle plateforme E-GMP dédiée aux véhicules électriques, l’Ioniq 5 affiche un format singulier, à peine plus basse qu’un SUV pour 4,63 m de long et un empattement géant de 3 m. Voilà de quoi prendre largement ses aises à bord, avec de vastes espaces pour les jambes à l’avant, des rangements convaincants et trois vraies places à l’arrière, avec sièges coulissants.

430 kilomètres d'autonomie

La coréenne reçoit dans une ambiance on ne peut plus épurée, presque minimaliste. Les deux écrans de 12 pouces intégrés à plat, côte à côte, y contribuent tout en offrant une lisibilité et une connectivité plus que satisfaisante. Tout est «zen» dans cette Ioniq, jusque dans la conduite, les sons et les imperfections de la chaussée étant parfaitement filtrés. Notre version «intermédiaire», développant 218 chevaux, montre un réel dynamisme, y compris en mode éco, même si le gabarit et le poids élevé peuvent se faire sentir en courbes.

Bien pensée, la force de régénération au freinage peut être ajustée via des palettes au volant. On roule sans rester les yeux fixés sur la jauge, et ce sans adopter d’éco conduite. Atteindre l’autonomie annoncée de 481 km sera difficile dans ces conditions, mais passer les 350 km, et bien plus en faisant attention, se réalise aisément. Confortable, d’autant que le système 800 V autorise une charge rapide de 350 kW permettant de récupérer 80 % d’autonomie en une vingtaine de minutes. En courant alternatif de 11 kW, il faudra cinq à six heures sur une wallbox pour une recharge complète et une trentaine d’heures sur une prise domestique.

Aussi disponible avec une batterie plus petite de 58 kWh et une version à transmission intégrale accueillant un second moteur (306 ch, 430 kilomètres d’autonomie), l’Ioniq 5 peut être équipée en option d’un toit panneaux solaires intégrés: de quoi gagner «jusqu’à 1 500 km d’autonomie par an».

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)