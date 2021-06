Un nouveau Stelvio porté à très haut niveau

Depuis sa sortie en 2017, le Stelvio, premier SUV d'Alfa Roméo, s'est vite imposé comme une référence dans sa catégorie. Avec la mise à jour MY2021, appliquée également à Giulia, le constructeur italien franchit un nouveau palier en inscrivant le modèle pleinement dans son époque. L'écran de 8,8'' de série, entièrement intégré au tableau de bord, désormais tactile et configurable, accueille toutes les nouveautés en termes d'infodivertissement.

Modernisé tout en restant raffiné



Modernisé avec des espaces de rangement élargis et la recharge sans fil, mais toujours raffiné, l'intérieur fait la part belle au cuir, aux accents chromés, à des touches de maroquinerie. Une ambiance «à l'italienne», que ne manque pas non plus de rappeler le drapeau apposé sous le sélecteur.

Accessible aussi depuis le bouton rotatif, il permet notamment d'accéder aux modes de conduite et à des services de connectivité: assistance en cas d'accident, contrôle à distance, «santé» et paramètres du véhicule ou encore alerte sur les conditions de circulation. Le volant partage aussi la répartition de l'instrumentation, et intègre les fonctions dédiées à une conduite autonome avancée au niveau 2: aide au maintien de trajectoire, surveillance des angles morts avec correction de direction, assistant d'embouteillage et de conduite sur autoroute...

Bloc diesel de 210 chevaux

Un pack d'options à près de 400 euros qui, ajouté au régulateur de vitesse adaptatif de série, permet d'envisager les longs trajets avec toujours plus de confort et de sérénité. Au-delà de ces attributs technologiques qui facilitent la vie à bord et en dehors, le Stelvio, ici dans sa version Veloce, reste un monstre de plaisir à conduire. Le bloc diesel de 210 chevaux, soutenu par une mécanique hyper bien huilée, autorise des envolées franches, à plat, bien accroché au bitume. La transmission est assurée par une boîte de vitesses automatique à huit rapports on ne peut plus fluide, et par les quatre roues motrices du système Q4. Sûr, précis, hautement efficace. Les suspensions pilotées en mode dynamique renforcent encore les sensations.

On passe à un niveau supérieur avec les palettes au volant, grandes et simples d'utilisation, autorisant des passages de rapports au petit doigt: maintien des tours, regain de puissance... La sportivité est là, sans gourmandise excessive à la pompe. Avec cette version 2021, confort et dynamisme sont portés à un très haut degré.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)