Le Kona EV, un SUV survolté

Pour cet étonnant Hyundai Kona, comme avec n’importe quel modèle 100% électrique, il faut adapter ses déplacements en fonction de la contrainte de l’auto et du réseau de charge. Avec une autonomie promise à 482 kilomètres (pour la version la plus puissante, dotée d’une batterie de 64 kWh), le premier cross-over urbain électrique fait bien plus fort que la concurrence. L’électrification ayant été envisagée en amont du développement de la famille Kona, les batteries n'handicapent pas le petit coffre (332 litres à peine), juste diminué par le câble de charge (29 litres).

Les Plus...



- Une très belle autonomie

- Du tempérament à revendre

- Charge ultra rapide possible



... et les moins



- Quantité très limitée

- Gros délai de livraison

- Tout petit coffre FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Hyundai Kona EV

Moteur: électrique synchrone à aimant permanent

Autonomie: 482 km annoncés

Temps de charge: 9 h 40 (standard) 54 mn pour 80 % (charge rapide)

Puissance: 204 ch

Couple: 395 Nm immédiats

Boîte: auto à vitesse unique

0 à 100 km/h: 7,6 s

Vitesse maxi: 167 km/h

Dimensions: 4,18 m de long; 1,80 m de large; 1,57 m de haut

Empattement: 2,60 m

Volume de coffre: mini 332 litres; maxi 1 114 litres

Poids: 1 685 kg

Émissions de CO2: 0 g/km

Conso.: 14,3 kWh aux 100 km

Tarif du modèle: 44 999 euros

Aux places arrière, le plancher se trouve rehaussé d’environ 3 cm à cause des batteries intégrées dans la plateforme. Si l’environnement est très similaire à un Kona traditionnel, les matériaux de la planche de bord sont plus valorisants, le seul changement bien visible côté style concernant la calandre fermée qui intègre la prise de recharge sur la droite.

Les premiers tours de roues se font en tâtonnant entre les différents modes de conduite (quatre niveaux, via commande sur la console centrale) et de récupération d’énergie au freinage (via palettes au volant). Le plus économique, Eco Plus, limite la vitesse à 90 km/h, baisse la climatisation et bride les accélérations. Le mode Confort présente un fonctionnement plus homogène, par son ratio performances/consommation.

Sur notre modèle haut de gamme (version Sky), la puissance est de 204 chevaux pour le 64 kWh plutôt sportif. L'autre version est un 136 ch pour 39 kWh. L'un dévore le 0 à 100 km/h en 7,6 secondes, l'autre se contente d'un petit 9,7. Avec un couple aussi immédiat que costaud de 395 Nm, ce Kona EV s'impose avec ses accélérations et ses relances malgré son poids de 1 685 kg. Châssis bien pensé, suspension et amortissement sans raideur, centre de gravité assez bas, il se conduit aisément partout. Seul petit bémol, son tarif «premium». Le prix à payer pour pouvoir s'afficher différent et tendance.

(Denis Berche/L'essentiel)