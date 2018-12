Seat lance son premier grand SUV avec la Tarraco

Après Arona et Ateca, Seat poursuit son offensive sur le marché des SUV en complétant sa gamme sur le segment des grands véhicules, avec le lancement de Tarraco attendu pour le début 2019. Le modèle promet une grande polyvalence avec des versions cinq et sept places, et ses 4,74 m de long, pour 1,83 m de large.

Fiche technique



Modèle essayé: Seat Tarraco 2.0 TDI 190 ch DSG 4Drive

Cylindrée: 1 968 cm3

Puissance: 190 ch à 4 000 tr/min

Couple: 400 Nm à 3 250 tr/min

Boîte: automatique 7 vitesses

0 à 100 km/h: 8 secondes

Vitesse maxi: 210 km/h

Dimensions: 4,735 m de long; 1,839 m de large; 1,658 m de haut

Empattement: 2,790 m

Volume de coffre: mini 700 litres avec sept sièges; maxi 1 775 litres avec sièges arrière rabattus

Poids: 1 845 kg

Émissions CO2: 183 g/km

Conso: mixte 7 litres aux 100 km

Tarif de base: non disponible Les plus...



. Habitabilité et capacités de chargement

. Apparition de nouveaux systèmes de sécurité

. Consommation raisonnable



...et les moins



. Confort un peu ferme

. Certaines finitions

. Dynamisme correct mais sans plus

Avec sa calandre réhaussée, plus massive, et ses feux arrière reliés par un bandeau lumineux, le design de l’espagnole se veut distinctif, et doit préfigurer le style des futurs modèles de la marque. Au premier coup d’œil, difficile de ne pas voir la filiation avec son cousin de Volkswagen, le Tiguan Allspace, les deux étant produits dans la même usine de Wolfsburg.

Le confort familial privilégié

Soignée, aérée, servie par un écran de navigation bien intégré en mode tablette, la présentation intérieure parvient quant à elle à se distinguer et apporte une identité propre.

Pour accueillir correctement les familles, outre des volumes et des capacités de chargement généreux, la modularité est aussi bien pensée avec sa banquette coulissante de série.

Sous le capot, la Tarraco accueille deux blocs essence et deux diesels. Pour ces derniers, le plus puissant (190 ch/400 Nm) est couplé à une boîte automatique sept rapports. L’ensemble n’est pas de trop pour mouvoir les plus de 1 700 kilos. Si le comportement routier est plutôt sain, malgré quelques inerties, le confort de la familiale a été privilégié au dynamisme.

(De notre envoyé spécial à Barcelone, Mathieu Vacon)