Une A4 au style musclé et au confort impeccable

Les restylages chez Audi sont en général très discrets. Mais la marque allemande s'est fait un peu violence pour la nouvelle A4. La cinquième génération du modèle arbore des touches de crayon assez marquées: calandre abaissée et plus proéminente, nouvelle signature lumineuse, lignes creusées et plus musclées. À l'intérieur, pas de révolution, sobriété, finitions et qualité des matériaux restent les maîtres mots. À noter tout de même la disparition de la molette de contrôle multimédia au profit d'un écran tactile positionné au-dessus de la planche de bord. Ce qui laisse la place à un nouveau rangement central appréciable, bien que toujours insuffisant.

Fiche technique:



Modèle essayé: Audi A4 Avant 35 TDI S tronic



Cylindrée: 1 968 cm3



Puissance: 163 ch à 3 250 tr/min



Couple: 380 Nm à 1 500 tr/min



Boîte de vitesses: auto 7 rapports



0 à 100 km/h: 8,5 s



Vitesse maxi: 223 km/h



Dimensions: 4,76 m de long; 1,84 m de large; 1,46 m de haut



Empattement: 2,82 m



Volume de coffre: mini 460 litres



Poids: 1 540 kg



Émissions de CO2: 110 g/km



Consommation: 4,2 litres aux 100 km



Tarif de base: 37 250 euros



Les plus



Finitions et qualité des matériaux

Acoustique impeccable

Tenue de route et agrément de conduite

La couleur «bleu turbo»



... et les moins



Rangements intérieurs et volume de coffre

Manque d'émotions



Avec des dimensions à peine plus élevées, le best-seller des usines d'Ingolstadt (une Audi vendue sur cinq est une A4) reste toujours aussi accueillant, avec de l'espace à l'arrière... mais pour deux, le couloir de transmission gênant la place centrale. Le volume de coffre est identique, et plutôt moyen, y compris sur la version break, à 460 et 495 litres. Côté motorisation, Audi rend ses modèles diesels un peu plus costauds, et signe l'apparition d'une hybridation légère (lire ci-contre).

La déclinaison sportive S4 passe de l'essence au diesel, avec 347 chevaux très affûtés. Véloce et précise, elle se révèle tellement fiable qu'elle en est même plutôt avare en émotions, sauf à passer les vitesses avec les palettes au volant. Au final, cette nouvelle A4 reste un excellent compromis entre confort, puissance et agrément de conduite.

(De notre envoyé spécial à Bolzano, Mathieu Vacon/L'essentiel)