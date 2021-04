Avec le Q2, Audi joue la carte de la technologie

Quatre ans après son lancement, Audi a revisité son Q2 mais sans révolution majeure. Un léger lifting plus qu'un restylage total pour conférer au petit SUV citadin un «design robuste aux lignes marquées». Car à l'extérieur, seule une partie du kit carrosserie a évolué et la calandre est devenue un peu plus agressive. Audi a rafraîchi son modèle pour l'harmoniser et lui apporter aussi une nouvelle signature lumineuse: les phares sont désormais Full LED de série.

Fiche technique



Modèle: Audi Q2 version 35 TFSI Stronic

Dimensions: 4,191/1,794/1,508 m

Volume du coffre: 405 l, volume utile 1 050 l

Poids à vide: 1,360 kg

Moteur: 3 cylindres en ligne de 1,0 l, 4 cylindres en ligne de 1,5 l, diesel 4 cylindres en ligne de 2,0 l

Puissance: 150 ch

Couple: 250 Nm

0 à 100 km/h: 8,6 s

Vitesse max: 212 km/h

Consommation: entre 6,0 et 6,5 l/100 km

Taux de CO2: de 133 à 144 g/km de CO2

Tarif: dès 28 320 €

À l'intérieur, l’ergonomie du poste de conduite est soignée et le nouveau Q2 adopte aussi l’Audi Virtual Cockpit, totalement numérique avec son écran de 12,3 pouces haute définition. Le Q2 bénéficie également du Pack Drive et c'est justement la mise à jour technologique qui fait surtout la différence avec ce modèle retravaillé. Les aérateurs et le levier de vitesse ont, eux aussi, été revus.

Un large catalogue d'options

Si Audi met en avant «l'amortissement piloté», notez qu'il est très ferme, au risque de réduire la sensation de confort dans le Q2. Dommage parce que le véhicule est soigné, plutôt silencieux en ville, les places à l'arrière sont satisfaisantes et le coffre a conservé son volume. De la même manière, même si le Q2 est bien équipé de série, Audi a développé un catalogue d'options conséquent. Intéressant à première vue mais gare à la facture qui grimpe vite.

Sur la route, le plus petit SUV d'Audi est léger et reste très dynamique dans sa version 150 ch avec une boîte S-tronic7. Attention pourtant, même en conduite normale, les consommations annoncées sont facilement dépassées.

Les plus

Habitacle soigné Technologie confortable Le tonus d'une Audi

Les moins

Le catalogue d'options Trop ferme pour un SUV citadin

(L'essentiel/Nicolas Chauty)