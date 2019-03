L'ours de Skoda sort ses griffes avec le Kodiaq RS

Si le marché a tendance à délaisser les moteurs diesels, cela n'empêche pas Skoda de proposer un excellent Kodiaq RS (en versions 5 ou 7 places) basé sur une belle motorisation diesel de 240 chevaux. Commercialisé depuis deux années, le Skoda Kodiaq a su trouver sa place au sein des SUV familiaux de référence, se distinguant notamment par son habitabilité supérieure à la moyenne du segment.

Les Plus...



Finitions de grande qualité

Excellent confort à bord

Modularité intérieure

Rapports prix/prestations



...et les moins



Moteur uniquement diesel

Rapide, mais pas si sportif

Sonorité artificielle, surtout en mode sport FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Skoda Kodiaq RS

Moteur: 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, diesel, 1 968 cm3

Puissance: 240 ch à 4 000 tr/min

Couple: 500 Nm dès 1 750 tr/min

Boîte: double embrayage 7 rapports

0 à 100 km/h: 6,9 s

Vitesse maxi: 221 km/h

Dimensions: 4,70 m de long; 1,88 m de large; 1,69 m de haut

Empattement: 2,79 m

Volume de coffre: mini530 litres; maxi 1 960 litres

Poids: 1 805 kg

Émissions de CO2: 152 g/km

Conso.: mixte 6,4 litres aux 100 km

Tarif de base: 50 630 euros





Apparu sur la berline Octavia fin des années 90, le blason sportif RS est pour la toute la première fois associé à un SUV du constructeur tchèque, propriété du groupe Volkswagen. Sportif discret, malgré son bouclier avant au design original et son bandeau rouge qui ceinture la partie basse de la poupe, le Kodiak RS reçoit une belle sellerie Alcantara aux motifs à damiers et surpiqûres rouges, ainsi qu'une instrumentation 100 % numérique.

Spacieux et véloce

Comme sur un Audi SQ5, le Kodiaq RS fait appel à un quatre-cylindres biturbo de 2,0 litres avec une puissance de 240 ch et pas moins de 500 Nm de couple. Un moteur déjà vu sur le Volkswagen Tiguan Allspace BiTDI 240. Comme ce dernier, le Kodiaq RS dispose de série d’une boîte automatique à double embrayage (7 rapports) et d’une suspension à amortissement piloté. Malgré sa masse conséquente, il est très véloce, avec spet secondes à peine pour abattre le 0 à 100 km/h. Il peut pousser fort dès les plus bas régimes, les dépassements s'en trouvant toujours facilités. Doté d’une suspension à amortissement pilotée, il est très confortable.

Les performances de ce Skoda Kodiaq RS en ont fait le SUV sept places le plus rapide sur le circuit du Nürburgring, avec un tour en 9 minutes, 29 secondes et 84 centièmes. Mais sa sportivité demeure pourtant à relativiser malgré de splendides jantes 20 pouces noires diamantées. Reste que ce Kodiaq RS est suffisamment spacieux et véloce pour procurer des sensations.

(Denis Berche/L'essentiel)