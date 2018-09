Le Série 2 Gran Tourer de BMW évolue

Voilà plus de trois ans déjà que le BMW Série 2 Gran Tourer est sorti. En milieu de carrière, le monospace compact sept places de BMW reçoit donc un restylage. Discret, il se remarque sur les boucliers légèrement redessinés à la proue, avec de nouveaux antibrouillards ainsi qu’un «large sourire» constitué d’une succession d’entrée d’air et d’inserts noirs, et sur l’intérieur des phares LED (en option) qui ont été redessinés. Les motorisations quatre cylindres sont toutes équipées de deux sorties d’échappement. Deux teintes supplémentaires (beige Jucaro et orange Sunset) sont proposées au catalogue. Le Gran Tourer reste une version allongée de l’Active Tourer (+21 cm), l’empattement progressant de 11 cm, pour atteindre 4,56 m de long.

Cela bénéficie aux passagers arrière installés sur la banquette coulissante sur 13 cm et aux volumes de coffre: 145 litres en configuration sept places; entre 560 et 720 litres en cinq places; 1 820 l en rabattant les dossiers. Premiers modèles développés sur la plateforme UKL1 partagée avec Mini, l’Active et le Gran Tourer ont été les premiers monospaces, mais surtout les premières tractions de la marque bavaroise BMW. Si la version diesel d’entrée de gamme 214d disparaît, le reste de l’offre moteurs reste identique, à quelques détails près. 218d et 220d sont proposées en traction ou en xDrive à quatre roues motrices.

Question transmission, cela peut être boîte de vitesses mécanique à six rapports, boîte automatique à convertisseur de couple à huit rapports ou boîte automatique à double embrayage à sept rapports. Finition, tenue de route et sensations au volant, le Gran Tourer reste une référence de la catégorie d'autant que la position de conduite se rapproche plus d’une berline que d'un mono-space. Le seul regret est qu’il faille des packs d’option pour l’avertisseur de franchissement de ligne ou le régulateur de vitesse adaptatif.

(Denis Berche/L'essentiel)