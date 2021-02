L'ID.3, la Volkswagen qui va vous électriser

Prise en main immédiate, autonomie très rassurante et de vrais beaux espaces à l'intérieur. Premier modèle VW basé sur la plateforme modulaire d'électrification, l'ID.3 se démarque par sa pureté et sa clarté. Son «regard humain» confère à ce modèle un visage engageant. Très à l'aise en ville, sur l'autoroute, voire encore sur les petits chemins de campagne, la VW ID.3 nous en a mis plein les yeux lors d'un essai effectué sous une météo peu clémente au Grand-Duché.

FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Volkswagen ID.3 Pro Performance

Batterie: Électrique lithium-ion, 58 kWh

Recharge: Accélérée 11 kW triphasé/ rapide jusqu'à 100 kW

Autonomie: Jusqu'à 426 km

Consommation: 16,9 kWh/100 km

Puissance: 204 ch (150 kW)

Couple: 310 Nm

0 à 100 km/h: 7,3 s

Vitesse maxi: 160 km/h

Dimensions: 4,26 m de long; 1,80 m de large; 1,55 m de haut

Empattement: 2,77 m

Volume de coffre: mini 385 litres

Poids: 1 805 kg

On a aimé



•L'autonomie

•Le confort

•Le volume habitable



On a moins aimé



•Le prix

•Le tableau de bord

•La puissance

Légèrement déstabilisés par les aides à la conduite dans un premier temps, ces supports nous ont ensuite permis de nous sentir en sécurité et même plus détendus à la fin de notre périple à travers le pays. Avec plus d'espace que dans une Golf, la VW ID.3 propose un habitacle spacieux et aéré. Les dimensions du coffre sont idéales: 385 litres de bagages avec une augmentation possible à 1 267 litres en rabattant le dossier arrière en deux parties.

Possible de recharger en 30 minutes

Alors que l'autonomie des véhicules électriques est toujours un peu redoutée, le constructeur allemand annonce, en une seule charge, la possibilité de parcourir plus de 400 km. Difficile de vérifier sur un long trajet, mais on peut garantir avoir réussi à parcourir un tour complet du Luxembourg, avec plusieurs étapes, sans se soucier au moindre moment de l'autonomie. Grâce à une borne qualifiée de rapide de 150 kW, il est possible de la recharger en 30 minutes. Et comme les bornes rapides ont tendance à se multiplier au Luxembourg, cela devient très intéressant. Proposée à partir de 35 577 euros, l'ID.3 Pro Performance se révèle idéale pour un usage quotidien. Avec une batterie de 58 kWH, elle dispose d'une autonomie de 426 km et son moteur électrique affiche une puissance de 150 kW (240 ch).

Électrique et durable, cette VW ID.3 a de la suite dans les idées. Volkswagen indique en effet que la plateforme modulaire d'électrification de ce véhicule permettra à l'avenir de construire d'autres modèles électriques (lire ci-dessous). Nous avons d'ailleurs pu réaliser un large tour du Luxembourg, sans avoir à nous soucier au moindre moment de l'autonomie du véhicule.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)