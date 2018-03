30 000 visiteurs de moins au Salon de l'auto

La 88e édition du Salon de l'automobile de Genève, ouverte le 8 mars et terminée dimanche, a enregistré une fréquentation en légère baisse (-4,5%). Plus de 660 000 entrées ont été enregistrées en onze jours, contre 690 000 l'an dernier. Les organisateurs se disent néanmoins satisfaits.

Selon eux, le léger recul du nombre de visiteurs par rapport a contribué à une meilleure qualité de la visite: moins de monde sur les routes et dans les parkings, une meilleure visibilité pour les voitures exposées et plus de place pour des discussions techniques et commerciales sur les stands, explique le communiqué de bilan.

Ambiance «hostile à l'automobile»

«Nous sommes très satisfaits de ce résultat au vu de la conjoncture économique peu enthousiasmante et de l'ambiance médiatique et politique souvent hostile à l'automobile», commente Maurice Turrettini, président de la manifestation. Côté exposants, la satisfaction est également de mise. 180 étaient présents cette année à Genève pour présenter près de 110 premières mondiales et européennes.

L'écho médiatique pendant les deux journées de presse a confirmé la position exceptionnelle du Salon comme plateforme de communication mondiale. La 89e édition est programmée du 7 au 19 mars 2019.

(L'essentiel/nxp/ats)