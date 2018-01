Volvo mise sur le XC40 pour doper ses ventes

Volvo attaque le marché avec un tout nouveau SUV, le XC 40. Après le XC90 (2015) puis le XC60 (2016), c'est le troisième de la gamme. Long de 4,42 m pour une largeur de 1,86 m et une hauteur de 1,65 m, il ne dispose que de deux motorisations au départ: diesel D4 AWD de 190 ch et essence T5 AWD de 247 ch. Ces deux blocs utilisent pour base un moteur de 2 litres à 4 cylindres. Trois niveaux de finition sont proposés, dont un First Edition au lancement.

Les Plus...

Son excellent compromis confort-comportement

Sa fabrication soignée

Son coffre très malin

Son plaisir de conduite



... et les moins

Sa visibilité arrière réduite

Quelques plastiques pas chics

La taille des sièges arrière FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Volvo XC40 D4 AWD Launch Edition

Cylindrée: 1 969 cm3

Puissance: 190 ch à 4 000 tr/min

Couple: 400 Nm à 1 750 tr/min

Boîte: auto Geartronic 8 rapports

0 à 100 km/h: 7,9 s

Vitesse maxi: 210 km/h

Dimensions: 4,425 m de long; 1,863 m de large; 1,658 m de haut

Empattement: 2,70 m

Volume de coffre: mini 460 litres; maxi 1 336 litres

Poids: 1 733 kg

Émissions de CO2: 133 g/km

Conso: mixte 5,1 litres aux 100 km

Tarif de base: 47 383 euros

Au printemps, le XC40 aura un nouveau moteur essence à 3 cylindres T3 de 150 ch (boîte manuelle et deux roues motrices). Une version 100% électrique est prévue en 2019. Intérieur et équipements similaires à ceux des modèles de gamme supérieure, le XC40 est fort bien pourvu, avec un écran central de 9 pouces et un beau combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. À bord, Volvo a multiplié de pratiques espaces de rangement, sans oublier un emplacement pour smartphone avec recharge à induction.

Plus dynamique et prenant moins de roulis que le XC60, le XC40 est très à l’aise sur les tracés sinueux. Ses accélérations peuvent être vives, le mode sportif «Dynamique» permettant un surplus de dynamisme parfois bienvenu. À noter que le XC40 se veut précurseur en matière de partage. On peut le confier à l’un de ses proches, qui l'ouvrira et le démarrera grâce à une clé numérique adressée via un smartphone.

(De notre envoyé spécial, à Barcelone, Denis Berche)