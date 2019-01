Nouveau Renault Kadjar, le choix de la raison

Depuis le lancement, en 2015, du premier Kadjar, la concurrence est devenue très féroce dans la catégorie des SUV segment C. Avec près de 500 000 unités vendues dans le monde, le SUV de Renault a su trouver sa petite place. À mi-vie, le voilà qui évolue en douceur. Homogène, bien placé en prix, le baroudeur de la marque au losange manque désormais d'un style plus affirmé, en attendant un remplaçant plus ambitieux.

Les Plus...



... et les moins





Trop peu de changements à l'intérieur



Gestion de la boîte EDC



Direction quelconque



Un habitacle très spacieux



Rapport prix/équipements



Un excellent moteur



Le confort d'amortissement







FICHE TECHNIQUE



Modèle essayé: Renault Kadjar TCe 160 EDC Black Edition



Moteur: 4 cylindres en ligne, Turbo, 16 soupapes, 1 332 cm3



Puissance: 160 ch à 5 500 tr/min



Couple: 270 Nm à 1 800 tr/min



Boîte: auto double embrayage à sept vitesses



0 à 100 km/h: 9,3 s



Vitesse maxi: 210 km/h



Dimensions: 4,49 m de long; 1,84 m de large; 1,61 m de haut



Empattement: 2,64 m



Volume de coffre: mini 527 litres; maxi 1 478 litres



Poids: 1 471 kg



Émissions de CO2: 133 g/km



Conso.: mixte 5,6 litres aux 100 km



Tarif: 32 513,43 euros





Ce très léger restylage laisse l'habitacle quasi en l'état avec l'impression d'avoir pris un coup de vieux par rapport à certains SUV concurrents. Reste que l’écran de seulement 7 pouces est mieux intégré, plus réactif, profitant au passage de la compatibilité Android Auto et Apple Car. Plus que dans l’habitacle, les nouveautés les plus intéressantes sont sous le capot. Outre les diesels 1.5 BluedCi 115 et 1.7 BluedCi 150, le Kadjar reprend le récent 1.3 TCe, en versions 140 et 160 ch.

Un rapport prix/équipements compétitif

Sur le modèle de notre essai, le TCe 160, avec la boîte automatique EDC à double embrayage, remplace parfaitement l’ancien 1.6 TCe de 165 ch. Il a certes 5 ch de moins, mais il bénéficie d’un couple supérieur de 30 Nm (270 au lieu de 240) et d’une plage de fonctionnement accrue. À l’aise à tous les régimes, ce petit 1.3 conçu en partenariat avec Mercedes ne manque certainement pas d’allant. Dommage que la gestion de la boîte EDC soit parfois trop erratique. Faute de modes Sport, Neige ou autre, il faut se contenter d'une auto-adaptativité souvent décevante. Basculer en mode manuel via le levier (pas de palettes au volant) impose des rétrogradages très lents.

Mais ce Kadjar peut compter sur l’efficacité de son châssis. À défaut de nouveaux réglages, celui-ci affiche en effet un excellent équilibre. Habitacle spacieux, bonne modularité de coffre, rapport prix/équipements compétitif, ce Kadjar s'avère finalement un choix très rationnel.

(Denis Berche/L'essentiel)