Dacia fait enfin entrer son Duster dans le XXIe siècle

Depuis son lancement en 2006, le Duster a été vendu à plus d’un million d’exemplaires dans les 44 pays où Dacia est représenté (principalement l’Europe et le bassin méditerranéen). Séduisant par son prix et sa robustesse au début, il a toutefois su évoluer au gré des envies de sa clientèle. Et quand, à son lancement, l’idée des designers était de rappeler la 4L, aujourd’hui l’accent est mis sur le côté SUV.

- Enfin un vrai look de SUV pour ce nouveau Duster

- Gamme de motorisation complète

- Rapport prix/équipement imbattable



...et les moins



- Pas de boîte auto en version quatre roues motrices

- Pas de caméra vue d’oiseau Fiche technique



Modèle essayé: Dacia Duster (2)

1.5 dCi 110EDC

Cylindrée: 1 461 cm3

Puissance: 110 ch à 4 000 tr/min

Couple: 260 Nm à 1 750 tr/min

Boîte: automatique EDC six rapports

0 à 100 km/h: 11,9 s

Vitesse maxi: 171 km/h

Dimensions: 4,34 m de long; 1,8 m de large; 1,69 m de haut

Empattement: 2,67 m

Volume de coffre: mini 445 litres; maxi 1 636 litres

Poids: 1 205 kg

Émissions CO2: 116 g/km

Conso: mixte 4,5 litres aux 100 km

Tarif de base: 17 695 euros

À l’avant, les projecteurs repoussés aux extrémités offrent une large place à la calandre plus affirmée. Laquelle est d’ailleurs rehaussée par des boucliers couleur aluminium du plus bel effet. L’arrière aussi a changé du tout au tout.

Intérieur plus confortable

Et la révolution ne s’arrête pas là. Grâce à une insonorisation plus poussée, l’intensité des bruits dans l’habitacle a été divisée par deux. L’intérieur plus confortable et plus moderne offre même des sièges en Alcantara ainsi qu’un accoudoir moussé.

Côté agréments de conduite, la nouvelle direction assistée électrique s’adapte à la vitesse du véhicule. En roulant vite elle se durcit, quand elle se fait douce à faible allure, ou réactive sur chemins accidentés.

Deux moteurs essence (115 et 125 ch) couplés à une boîte manuelle sont proposés sur le Duster. Les dieselistes auront le choix entre le dCi 90 ch et un dCi 110 ch, en boîte manuelle ou auto, sans oublier le 4x4.



( De notre envoyé spécial à Athènes, Patrick Théry)