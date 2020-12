Peugeot a soigné sa nouvelle 508 SW HYBRID

Peugeot a lancé, en cette année 2020, une véritable offensive électrique! Et la 508 SW HYBRID s'impose comme l'un des étendards de la marque. Mieux, elle incarne les ambitions de Peugeot dans le créneau, avec des caractéristiques raisonnables, accessibles au grand public même si le lion fait aussi un clin d’œil au parc auto des entreprises. Dans la lignée de la première génération, la nouvelle 508 hybride est massive, longue. Bien redessinée avec une coupe un brin agressive, la voiture ne brille pourtant pas par sa puissance.

Fiche technique



Modèle essayé: Peugeot 508 SW HYBRID 225 (2020)

Cylindrée: 1598 cm3

Puissance: moteur thermique 225 ch, électrique 110 ch

Couple: 360 Nm

Boîte de vitesse: automatique 8 rapports

Batterie: Lithium-iOn

Capacité et consommation de la batterie: jusqu'à 52 km en 100% électrique

Temps de recharge: 7 heures sur une prise domestique, 1h45 sur une Wallbox

Dimensions: 4,77 m de long, 1,85 m de large, 1,42 m de haut

Volume de coffre: 530 litres

Poids: 1 745 kg

Émissions de CO2: 39 g/km

Consommation moyenne: 1,3 litre aux 100 km

Tarif de base: à partir de 45 850 euros

Le modèle 508 SW HYBRID essayé affiche 225 ch, plus que les 180 ch des versions essence et diesel. Pourtant la différence n'est pas significative en matière d'accélération. Sur la route, la position basse et le tempérament de la voiture ne la placent pas non plus au-dessus de la concurrence, en dépit de quatre modes de conduite et d'une boîte automatique électrifiée à 8 rapports. À noter tout de même, le confort acoustique.

Recharge «en moins de 2h»

Mais la 508 SW HYBRID 225 frappe assez fort dans l'habitacle. La sensation et le confort sont au rendez-vous à l'avant comme à l'arrière. La planche de bord est élégante et intègre parfaitement les écrans et toute la technologie, point fort de la voiture. Malgré les volumes et même si certaines options sont peu intuitives en condition, le tout reste plutôt chaleureux. Peugeot a glissé dans son modèle la pointe des équipements, jusqu'à la conduite semi-autonome.

La batterie lithium-ion permet de parcourir jusqu'à 52 km en mode 100% électrique. La recharge se fait en 7h sur une prise standard 220V, et en 4h sur une prise renforcée. Idéal pour la maison ou le lieu de travail. Peugeot promet même une recharge «en moins de 2h» sur une borne 7,4 KW. Globalement la nouvelle 508 HYBRID SW de Peugeot est soignée et reste dans la fourchette haute du segment.

On a aimé: Le confort intérieur, l'optimisation de recharge, l'équipement

On a moins aimé: Manque de nervosité, faible réservoir

(L'essentiel/Nicolas Chauty)