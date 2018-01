L'A110, une sacrée sportive digne de ses racines

Alpine est bien de retour. Cinq ans après l'annonce de sa renaissance, la mythique marque française lance une nouvelle A110, digne héritière de la fameuse Berlinette.

Fiche technique



Modèle essayé: Alpine A110 1.8 T Première Édition

Moteur: quatre cylindres en ligne Turbo de 1 798 cm3

Puissance: 252 ch à 6 000 tr/min

Couple: 320 Nm à 2 500 tr/min

Boîte: Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage

0 à 100 km/h: 4,5 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 4,18m de long; 1,80m de large; 1,25m de haut

Empattement: 2,42m

Volume de coffre: 100 litres (avant) et 96 litres (arrière)

Poids: 1 103 kg

Émissions de CO2: 138 g/km

Conso.: mixte 6,1 litres aux 100 km

Tarif: 58 500 euros Les plus...



Sa ligne vraiment très réussie

Son poids plume

Son équilibre quasi parfait

Son confort très étonnant

Son duo moteur/boîte réussi



...et les moins



Son prix... mais c'est celui de la passion pour la marque

Certains détails de finitions

Son interface GPS-multimédia peu intuitive

Le Puy-Sainte-Réparade, à une encablure d'Aix-en-Provence, dans le Lubéron. Devant la Villa La Coste, deux Alpine A110. La nouvelle et l'ancienne, comme pour mieux les réunir à travers les années. Une pression sur le bouton rouge, placé entre les sièges, suffit pour lancer le 1.8 turbo, non sans une certaine émotion. Nos Alpine A110 d’essai, toutes bleues, sont des exemplaires de pré-série avec une plaque «A110 presse».

Structure en aluminium, moteur en position centrale, roues arrière motrices, suspension à double triangulation aux quatre coins, poids limité à seulement 1 103 kg, cette A110 est très fidèle à l'ADN d'Alpine. Et cette réinterprétation néo-rétro de la Berlinette marque avec sa silhouette superbement proportionnée aux épaules musclées, au capot nervuré et marqué par quatre optiques arrondies. Le profil arrière offre une lunette plongeante qui débouche vers une malle effilée.

De 0 à 100 km/h en 4,5 s

Conçue comme une voiture de course, cette A110 profite d’un fond plat pour perfectionner la tenue de route. Son poids est optimisé avec une structure et une carrosserie 100% aluminium. Légère et agile, elle procure des sensations de conduite très étonnantes malgré son petit 1.8 TCe de seulement 252 ch, quand la future Mégane R.S. poussera le même moteur à 300 ch. Reste qu'avec ce quatre cylindres turbo, l'A110 accélère aussi fort qu’une... Porsche 911 Carrera.

Sur le circuit du Grand Sambuc, malgré un asphalte rendu piégeux par le givre, elle démontre d'autres aptitudes en mode Track. C'est que son antidérapage ESP est devenu plus permissif et que sa boîte à double embrayage dynamise les temps de passage.

Belle motricité au démarrage, montées vives en régime, temps morts réduits entre deux passages de rapports, elle avale magnifiquement les 2,3 km de ce circuit atypique. Les 252 ch et 320 Nm de couple la propulsent efficacement pour un 0 à 100 km/h en 4,5 s. À son volant, les tours passent trop vite. Un peu de route et quelques tours de piste ont suffi pour l'adorer. La petite Berlinette bleue, championne des rallyes, peut être fière.





(De notre envoyé spécial dans le Lubéron, Denis Berche)