Le Tucson en version plus musclée

Calandre en chrome noir, jantes de 19 pouces noires, aileron arrière et double sortie d'échappement ronde, le Hyundai Tucson N Line se donne de nouveaux atouts pour arborer des airs de voiture sportive. L'intérieur se pare ainsi de surpiqûres rouges, notamment sur le volant et le pommeau de levier de vitesses, ses sièges sport associant le cuir et la suédine.

Les Plus...



- Sa présentation sportive

- Son équipement très complet

- Son comportement routier

- Ses neuf coloris



... et les moins



- Ses rejets élevés de CO2

- Son coffre très moyen

- Son petit écran tactile (8 pouces)

Le Tucson est ainsi le troisième modèle de la gamme du constructeur sud-coréen à se doter de la finition N-Line après les i30 et i30 Fastback. Sur le plan mécanique, le Tucson N Line reprend les puissants moteurs 1.6 T-GDi essence de 177 ch et 2.0 CRDi diesel de 186 ch. Ce dernier présente l'avantage de bénéficier de la technologie mild hybrid avec alterno-démarreur et batterie de 48V. Une technologie reprise maintenant sur le plus petit 1.6 CRDi essence de 136 ch, dont le Tucson N Line est le premier à disposer. Un dispositif micro-hybride censé réduire, selon Hyundai, la consommation et les émissions de CO2.

Le Tucson N Line est disponible en version deux roues motrices ou en transmission intégrale. Équipé des deux plus grosses motorisations, il profite d'une direction et de suspensions recalibrées pour permettre un comportement plus dynamique. Mais contrairement à l'i30, et pour l'instant, ce Tucson n'est pas proposé en version N bien plus performante.

Sur notre modèle d'essai, la boîte séquentielle à sept rapports s'est révélée réactive et bien gérée, servant un moteur plutôt silencieux et pas trop gourmand. Mais même en version N-Line, plus sportive par l'aspect que par les performances, ce SUV au bon gabarit n'offre pas de folles sensations. Avec un look plus remarqué, il tient son rôle de «routier».

(Denis Berche/L'essentiel)