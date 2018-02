Cette Honda Jazz gagne en puissance et en modernité

La mode des petits mono-spaces semble faiblir, emportée par la vague des SUV, mais certains modèles résistent, à l’image de cette nouvelle Honda Jazz. Restylé, ce micro-space garde sa silhouette classique, à gabarit équivalent (quatre mètres de long), tout en adoptant une face avant anguleuse, plus en adéquation avec son temps. Même constat grâce à la nouvelle version Dynamic: la Honda Jazz se retrouve parée de phares LED, d’antibrouillards avant ou encore d’un spoiler de hayon.

Fiche technique



Modèle essayé: Honda Jazz

1,5 i-VTEC

Cylindrée: 1 498 cm3

Puissance: 130 ch à 6 600 tr/min

Couple: 155 Nm à 4 600 tr/min

Boîte: manuelle 6 rapports

0 à 100 km/h: 8,7 s

Vitesse maxi: 190 km/h

Dimensions: 3,995 m de long; 1,694 m de large; 1,550 m de haut

Empattement: 2,530 m

Volume de coffre: mini 354 litres

Poids: 1 104 kg

Émissions de CO2: 133 g/km

Conso.: mixte 5,9 litres aux 100 km

Tarif de base: 19 040 euros

Les Plus...

Ses qualités routières et ses performances

Son côté «couteau suisse» vraiment très agréable

Son habitabilité

Sa consommation



... et les moins

Sa présentation intérieure très (trop) simple

Son insonorisation

Son prix

Sous le capot, le véhicule prend aussi du galon, avec l’apparition d’un nouveau moteur à essence 1,5 i-VTEC. Le constructeur japonais dit ainsi répondre à la demande d’une clientèle désirant plus de puissance. Et les attentes sont comblées, avec un bloc délivrant 130 chevaux à 6 600 tr/min permettant de faire le 0 à 100 km/h en à peine 9 secondes. L’étagement de la boîte manuelle à six rapports offre une longueur d’accélération très ample, presque surprenante pour ce type de berline.

Autant d’arguments qui permettent à la Jazz de ne pas se cantonner à un rôle de citadine, et d’envisager de belles escapades en famille. D’autant que son habitabilité (lire encadré), sa tenue de route et son amortissement apportent un certain confort. Pour agrémenter le tout, la Jazz se dote de série d’équipements technologiques, comme le système d’alerte anti-collision, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore l’alerte de franchissement de ligne.

(De notre envoyé spécial à Rome, Mathieu Vacon)