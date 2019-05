Le nouveau C5 Aircross mise sur son style

Dans un segment ultra concurrentiel, le nouveau SUV de Citroën mise sur son style, son confort et ses aspects pratiques pour se détacher. Côté design, les lignes douces et arrondies qui singularisent la marque ont été parfaitement adaptées au format d'un SUV familial. Phares avant sur deux niveaux, «airbumps» et feux arrière 3D sont présents, mais placés avec une certaine élégance.

FICHE TECHNIQUE





Modèle essayé: Citroën C5 Aircross 1.6 PureTech 180 version Shine

Cylindrée: 1 598 cm3

Puissance: 181 ch à 5 500 tr/min

Couple: 250 Nm à 1 650 tr/min

Boîte: auto 8 rapports

0 à 100 km/h: 8,2 s

Vitesse maxi: 219 km/h

Dimensions: 4,50 m de long; 1,969 m de large; 1,689 m de haut

Empattement: 2,73 m

Volume de coffre: mini 580 litres; maxi 1 630 litres

Poids: 1 430 kg

Émissions de CO2: 128 g/km

Conso.: mixte 5,7 litres aux 100 km

Tarif: 29 946 euros

À bord, on retrouve l'univers Citroën typique des derniers véhicules, avec une planche de bord verticale aux formes rondes et des éléments décoratifs joyeusement colorés. Le C5 Aircross offre à l'extérieur 30 combinaisons, en associant sept teintes de carrosserie et trois Packs Color. La personnalisation se prolonge à l'intérieur, avec cinq ambiances qui jouent sur la clarté, la chaleur et le raffinement.

100% numérique

L'instrumentation 100% numérique fonctionne de concert avec un écran central tactile à la réactivité juste passable. Le C5 Aircross mise sur les familles avec de nombreux rangements disséminés dans l'habitacle et surtout ses trois sièges arrière. Ils sont indépendants, coulissants et équipés de dossiers inclinables. Ces sièges arrière se replient individuellement pour former un plancher plat et libérer un volume maxi de 1 600 litres et une longueur de chargement de 1,90 m.

Le 1.6 THP développé avec BMW et rebaptisé Puretech par le groupe PSA voit sa puissance grimper à 180 ch et ses émissions descendre à 128 g de CO2/km. Il est associé à la boîte automatique à 8 rapports (EAT8) du japonais Aisin. Très douce, trop douce, elle limite pourtant les accélérations et les reprises. Une déception!

Reste que le confort à bord ne souffre d'aucune critique, grâce aux suspensions à butée hydraulique qui filtrent tous les chocs. Ce bien sympathique C5 Aircross dispose aussi d'une vingtaine d'aides à la conduite, dont un trop intrusif système de maintien dans la voie. denis berche.

LES PLUS...

- Son style décalé et original- Sa modularité incroyable- Son rapport qualité/prix- Son confort convaincant

... ET LES MOINS

Diesel 180 parfois bruyantCertains plastiques dursManque de dynamisme

Pour son C5 Aircross, Citroën a insisté sur l'isolation acoustique pour mettre les passagers dans un «cocon», tout en le dotant d'un système de purification de l'air dans l'habitacle.

Inspirés de l'univers du mobilier, les sièges aux assises et dossiers larges sont réglables en hauteur alors que les appuie-têtes avant sont réglables à la fois en hauteur et en profondeur. En plus du chauffage, les sièges avant ont un système de massage multipoints.

(Denis Berche/L'essentiel)