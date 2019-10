Craquant ce DS3 Crossback!

Dans le sillage du DS7 Crossback, la marque haut de gamme du groupe PSA veut intensifier son implantation chez les SUV. Avec le DS3 Crossback, voici la seconde des DS nouvelle génération.

Ce nouveau petit (4,12 m de long seulement) SUV cinq portes a mis le paquet. Puissante calandre chromée, ligne de caisse brisée style «aileron de requin», allure super punchy, poignées affleurantes et phares LED Matrix Vision, rien ou presque ne manque à ce DS3 Crossback pour sortir de l'uniformité ambiante. Même musique dans l'habitacle avec une abondance d'éléments angulaires sur la planche de bord et les fameux sièges «bracelet de montre» dotés d'une mousse à double densité pour plus de confort.

Urbain, chic et branché

Dommage qu'il manque un toit vitré, un hayon électrique et une prise USB à l'arrière, alors que certains matériaux (habillage du coffre et bas de planche de bord) sont carrément une faute de goût, surtout à ce tarif premium. Alors que la version électrique E-Tense s'annonce pour la fin de cette année, le DS3 Crossback attaque avec six classiques moteurs thermiques: essence PureTech de 100, 130 et 155 ch et diesels BlueHDi de 100 et 130 ch.

En version essence PureTech 130 ch, avec ses grandes roues de 18 pouces, le petit SUV se montre compact, précis et joueur avec son excellente direction précise, son confort de suspension et son châssis qui limite la prise de roulis dans les virages enchaînés.

Le moteur trois cylindres turbo PureTech de 130 ch et 230 Nm de couple est énergique pour ce DS3 de masse légère (à peine 1 205 kg). Le mariage parfait avec la boîte automatique EAT8 permet de se faire plaisir tout en limitant la consommation. En ville, ce DS3 Crossback se montre à son avantage, même si la mauvaise visibilité périphérique, surtout de trois quarts arrière, s'avère gênante. Urbain, chic et branché, ce petit SUV a vraiment presque tout pour plaire.

(Denis Berche)