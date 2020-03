La R11 turbo, une compacte au moteur vitaminé

Le 1er juillet 1979 est une date importante dans l'histoire de l'automobile. Ce jour-là, Jean-Pierre Jabouille remportait sa première course de F1 au Grand Prix de France à Dijon, inaugurant une nouvelle ère avec sa Renault RS10. C'était la première victoire d'une F1 équipée d'un turbo.

Pas étonnant donc que Renault ait également appliqué son savoir-faire en matière de turbo à ses modèles de série. En 1983, le constructeur français a lancé la R11 à hayon, disponible en trois et cinq portes, qui rentrait dans la catégorie compacte. Au lieu d'un hayon traditionnel, les designers ont opté pour une coupole en verre pour la R11, similaire à celle de la Renault Fuego. Au départ, la nouvelle compacte était proposée avec un moteur quatre cylindres de 1,1 litre et de 1,4 litre, qui fournissait une puissance comprise entre 48 et 72 chevaux.

Un gain de performance

Pour que la R11 puisse jouer dans la cour de ses concurrentes sportives, Renault l'a équipée d'un moteur turbo dès 1984. Même si les valeurs n'ont plus vraiment de quoi impressionner aujourd'hui, le moteur de 1,4 litre produisait tout de même une puissance de 105 ch et 5 500 tr/min. Comme le turbo se déclenchait relativement tôt et que le couple était présent sur une large plage de régimes, la Renault 11 arrivait à semer quasiment toutes ses concurrentes. Même la Golf GTI de Volkswagen perdait la course contre la R11.

La liste des équipements de la R11 Turbo était longue. Elle était notamment équipée de feux antibrouillard, d'un système de nettoyage des phares, de vitres teintées, de rétroviseurs réglables et même de vitres électriques de série à l'avant. Une courte conduite d'essai de la R11 Turbo de Renault Classic a permis de bien comprendre les impressions de l'époque. La rapidité au démarrage a encore de quoi surprendre aujourd'hui et même sa tenue de route reste convaincante. En termes de visibilité panoramique et de maniabilité, la compacte de plus de 35 ans dépasse ses concurrentes modernes. Aujourd'hui, la R11 Turbo semble avoir disparu de nos routes, mais elle reste un excellent exemple de véhicule sportif construit avec des performances modérées et un faible poids.

(L'essentiel)