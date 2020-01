La première berline BMW à traction

Une berline BMW sans propulsion! Les puristes de la marque bavaroise vont s'arracher les cheveux. Après quinze ans de vie, la Série 1 est bel et bien devenue la première berline BMW à roues avant motrices. C'est que la nouvelle Série 1 (The 1 version marketing) se base sur la même plateforme que le monoplace Série 2 Active Tourer ou les petites citadines Mini.

FICHE TECHNIQUE



Modèle: BMW M135i xDrive

Moteur: 4 cylindres turbo essence de 1 998 cm3

Puissance: 306 ch de 5 000 à 6 250 tr/mn

Couple: 450 Nm de 1 750 à 4 500 tr/mn

Boîte: automatique 8 rapports

Vitesse maxi: 250 km/h

0 à 100 km/h: 4,8 s

Dimensions: 4,31 m de long, 1,79 m de large, 1,43 m de haut

Empattement: 2,67 m

Poids: 1 600 kg

Volume coffre: mini 380 litres; maxi 1 200 litres

Émissions CO2: 176 à 188 g/km

Conso.: WLTP 8 à 8,4 l aux 100 km

Prix de base: 47 600 euros



Les Plus...



Ses performances au top

Son habitabilité améliorée

Son train avant efficace



...Et les moins



L'abandon du 6-cylindres

Son train arrière peu mobile

Ses tarifs





Si l'avant rapetisse et la longueur diminue (-1 cm), largeur (+3,4 cm) et hauteur (+ 1,3 cm) donnent une silhouette plus ramassée à la nouvelle Série 1. Double calandre imposante, nervures sur le capot, ligne de caractère proche des bas de caisse, ceinture de caisse rehaussée à l'arrière et différentes ouïes viennent affirmer un caractère bien plus dynamique. À l'intérieur, l'habitabilité en a profité, avec des centimètres pour les passagers avant et arrière. Cela offre plus d'espace aux genoux (+3 cm) et aux coudes (+1,3 cm).

Un train arrière pas assez joueur

La gamme de moteurs se veut la plus large possible avec trois diesels (116, 150 et 190 ch) et deux essence (140 et 306 ch). Sur notre version d'essai, la M135i, le 4-cylindres 2.0 de 306 ch est obligatoirement associé à la boîte automatique à 8 rapports Aisin et à la transmission intégrale xDrive.

Aussi excellent soit-il, ce 4-cylindres ne fait pas oublier les précédents 6-cylindres. Pourtant, les performances sont là: 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et vitesse maxi à 250 km/h. Mais la sonorité artificielle, l'agrément de conduite inégal et une certaine paresse au rétrogradage sont pénalisants. Traction hyper efficace grâce à son train avant super précis, la M135i souffre malheureusement d'un train arrière pas assez joueur. Devenue plus commune, elle a les armes pour séduire un plus large public. Dommage pour les vrais puristes!

(Denis Berche/L'essentiel)