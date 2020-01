Au complet au salon de l'auto à Bruxelles

Le monde des véhicules motorisés a investi les palais de Brussels Expo, pour la 98e édition du salon Brussels Motor Show, qui débute ce vendredi. Plus de 95 000 m2 sont dédiés à l'exposition de voitures, motos et de solutions de mobilité, avec son lot de modèles présentés en avant-première.

Brussels Motor Show, du 10 au 19 janvier, de 10 h 30 à 19 h. Nocturnes: vendredi 10, lundi 13 et vendredi 17. De 10 à 15 euros. Supplément espace Dream Cars: 7 euros.

Répartis sur sept halls, dont un réservé aux voitures exclusives, les constructeurs ont répondu présent. «C'est l'un des seuls salons où toutes les marques sont présentes, ce qui n'est plus le cas pour des événements comme Paris, Francfort ou Genève. Même si des constructeurs ont des avis mitigés sur certains salons en Europe, ils veulent être à Bruxelles», remarque Guido Savi, de la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac), avant de détailler: «Bruxelles, capitale de l'Europe, devient un salon européen, avec un impact, une dynamique sur les ventes».

«De plus en plus d'intérêt marqué par les Luxembourgeois»

Selon le spécialiste, un salon de l'automobile entre en effet plus fortement qu'auparavant dans un parcours de vente «de plus en plus digitalisé, où les clients visitaient quatre concessions avant d'acheter en 2005, contre 1,3 concession à présent». Pour les aider, des conseillers indépendants peuvent guider sur les différentes motorisations et la fiscalité, en fonction des usages.

Plus de 500 000 visiteurs sont attendus, avec «de plus en plus d'intérêt marqué par les Luxembourgeois», observe Guido Savi. Une partie des modèles exposés à Bruxelles se retrouveront d'ailleurs dans les concessions luxembourgeoises, lors de l'Autofestival, dès le 27 janvier.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)