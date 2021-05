Deux moteurs et 408 ch de plaisir

«Votre nouvelle Volvo, vous la voulez électrifiée?» La question est posée par le constructeur suédois lui-même alors que le marché doit désormais compter sur le XC40 Recharge. Volvo a décliné son SUV à succès pour développer son premier véhicule 100% électrique. «Un véritable tournant», vante Volvo Cars, qui avait annoncé, en 2020, un véhicule 100% électrique par an ces cinq prochaines années, pour parvenir au tout électrique d'ici 2030.

Fiche technique



Modèle essayé: Volvo XC40 Recharge Twin pro pure

Puissance: 408 ch combinés

Couple: 660 Nm

0 à 100 km/h: 4,9 s

Vitesse maxi: 180 km/h (bridée)

Dimensions: 4,43 m de long; 1,86 m de large; 1,65 m de haut

Empattement: 2,70 m

Volume de coffre: mini 413 litres (arrière), 31 l (avant)

Poids: 2 188 kg

Batterie: lithium-ion, 78 kWh

Autonomie: 400 km WLTP

Recharge: 12 heures (80 %, WallBox), 40 minutes (superchargeur)

Tarif de base: 59 940 euros On a aimé



•Un style à part

•Les performances

•L'ambition



On a moins aimé



•Sa gourmandise

•Un prix plutôt élevé

•Un seul mode de conduite

Et quelle réussite pour ce départ! Le constructeur a redessiné légèrement son XC40 pour donner à la version «Recharge» une identité propre. Ça passe notamment par une calandre pleine, et une version Green Metallic inédite en option. Un double moteur, avant et arrière, lui offre une puissance de 408 chevaux. Vous atteignez 100 km/h en moins de cinq secondes. Et l'autonomie? 400 km. Pour couronner le tout, la batterie peut se recharger à 80 % en 40 minutes sur une borne de recharge rapide.

Le véhicule est beau, fin. Les passants se retournent sur votre passage. À l'intérieur, on retrouve les détails soignés et la qualité Volvo. Avec ce XC40 Recharge, tout est simple. Des rangements à la conduite, la puissance donc, et l'équipement. Il est le premier modèle à bénéficier du nouveau système multimédia propulsé par le système d'exploitation Android de Google. Et le confort acoustique est parfait pour une voiture silencieuse même lancée sur autoroute. Le mode One Pedal fait son effet. Le freinage se gère, alors, hors cas d'urgence, par le relâchement de la pédale d'accélérateur. Un tel niveau a un coût. Notre modèle essayé sur les routes luxembourgeoises est affiché à 66 170 euros. Comptez environ 60 000 euros pour un modèle de base.

(Nico Chauty/L'essentiel)